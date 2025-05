Mercato Juventus colpaccio in Serie A? C’è un ostacolo per l’arrivo di quel big | gli ultimi aggiornamenti

Mercato Juventus, colpaccio in Serie A? C’è un ostacolo per Nuno Tavares della Lazio, ovvero la concorrenza della Premier LeagueTra i terzini accostati al calcioMercato Juve in vista della prossima stagione c’è anche Nuno Tavares. Il giocatore, ancora di proprietà dell’Arsenal, verrà sicuramente riscattato dalla Lazio per circa 5 milioni di euro.Tuttavia, il suo futuro rimane comunque in bilico. I dirigente biancocelesti potrebbero infatti decidere di cedere il giocatore in caso di offerte ritenute congrue in estate. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Fulham: la Juve è avvisata. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juventus, colpaccio in Serie A? C’è un ostacolo per l’arrivo di quel big: gli ultimi aggiornamenti inA? C’è unper Nuno Tavares della Lazio, ovvero la concorrenza della Premier LeagueTra i terzini accostati al calcioJuve in vista della prossima stagione c’è anche Nuno Tavares. Il giocatore, ancora di proprietà dell’Arsenal, verrà sicuramente riscattato dalla Lazio per circa 5 milioni di euro.Tuttavia, il suo futuro rimane comunque in bilico. I dirigente biancocelesti potrebbero infatti decidere di cedere il giocatore in caso di offerte ritenute congrue in estate. Sulle sue tracce ci sono anche Everton e Fulham: la Juve è avvisata. .com 🔗 Juventusnews24.com

Mercato Juventus, l’occasione può arrivare dalla Serie B: il difensore si è proposto a Giuntoli! Il punto - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, l’occasione può arrivare dalla Serie B: il difensore si è proposto a Giuntoli! Il punto dopo quanto successo nelle ultime ore L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Yeferson Paz, difensore che si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo in questi ultimi mesi e che avrebbe il sogno nel cassetto di giocare nella Juve. «Il mio sogno è arrivare in nazionale e poi alla Juve» ha dichiarato il 22enne. 🔗juventusnews24.com

Mercato Serie A, duello Juventus-Milan per il nuovo Bremer: occhio anche alla concorrenza estera - Si accende la sfida di mercato tra i due top club di Serie A, Juventus e Milan si contendono il talentuoso difensore centrale. Il calciomercato estivo regalerà enormi sorprese ai tifosi di Serie A. In prima linea Juventus e Milan, chiamate ad attuare una profonda rifondazione per cancellare i pessimi rendimenti dimostrati fino a questo momento. Oltre alle eventuali modifiche apportate sulla panchina, ci si aspetta un gran numero di acquisti. 🔗rompipallone.it

Mercato Juventus, il retroscena: 15 milioni a gennaio per l’obiettivo in difesa. Le ultime novità sul possibile colpo in Serie A - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, il retroscena: 15 milioni a gennaio per Kristensen dell’Udinese. Tutti gli aggiornamenti Thomas Kristensen è stato uno dei difensori accostati anche al calciomercato Juve nell’ultima sessione invernale. L’Udinese, secondo quanto riportato dal Daily Mail, a gennaio avrebbe anche rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro dal Wolverhampton. Il difensore danese classe 2002, tuttavia, non sta vivendo un momento brillante con la maglia dell’Udinese ed al momento sarebbe uscito dai radar delle big. 🔗juventusnews24.com

