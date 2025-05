Mercato Juve sfuma una potenziale cessione da 25 milioni di euro | quel bianconero ha detto no alla Premier! Il retroscena

Mercato Juve, sfuma una potenziale cessione da 25 milioni: quel bianconero ha detto no alla Premier! Il retroscena riguardante la Vecchia SignoraArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Federico Gatti, il cui futuro è soltanto a tinte bianconere. Stando a quanto riportato da Tuttosport il difensore ha rifiutato offerte più ricche dalla Premier League pur di restare alla Juve.Sulle sue tracce c'erano in particolare West Ham, Everton e Nottingham Forest, tre club che avrebbero garantito al giocatore uno stipendio più alto (nell'ordine dei 3,5 milioni di euro annui) oltre a un compenso da 25 milioni alla Juve per il cartellino. Niente da fare, Gatti ha rispedito al mittente questa proposta.

