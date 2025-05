Mercato coperto ci siamo Via libera alle modifiche Niente aperture serali estive

modifiche al regolamento del MeQ (Mercato coperto di qualità). Le modifiche proposte e illustrate dall'assessore Stefano Boscaglia si concentrano soprattutto sulla riduzione degli orari di apertura delle attività presenti all'interno del Mercato. Queste variazioni comportano l'eliminazione dell'apertura serale estiva e la diminuzione delle giornate di apertura straordinaria. L'assessore ha tenuto a precisare che si tratta di modifiche condivise dagli stessi esercenti del MeQ che hanno richiesto questa riduzione per via delle difficoltà nel trovare personale per le ore serali.Sebbene approvando le modifiche, il consigliere Giacomo Manni (gruppo Misto) ha ricordato che il progetto di riqualificazione della struttura del Mercato completo non è ancora concluso perché sono ancora necessari diversi interventi come il miglioramento della rete fognaria e la riqualificazione delle strade che la circondano.

