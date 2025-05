Mercato auto UE | cresce solo l’elettrico benzina e diesel crollano

Mercato auto conferma un momento complesso per il settore automobilistico europeo: le immatricolazioni di nuove auto nell’UE registrano un calo dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante il contesto economico incerto, i veicoli elettrici e ibridi continuano a crescere, mentre le auto a benzina e diesel perdono terreno. Scopriamo i trend e le dinamiche di Mercato.Prezzi minimi per le auto elettriche: UE e Cina rivalutano le regole del commercioMercato auto: per elettriche e ibride crescita solida, ma non sufficienteLe auto elettriche a batteria (BEV) conquistano il 15,2% del Mercato UE nel primo trimestre 2025, con 412.997 unità immatricolate (+23,9% su base annua). Germania (+38,9%), Belgio (+29,9%) e Paesi Bassi (+7,9%) trainano la crescita, mentre la Francia segna un -6,6%. 🔗 .com - Mercato auto UE: cresce solo l’elettrico, benzina e diesel crollano Il primo trimestre 2025 delconferma un momento complesso per il settoremobilistico europeo: le immatricolazioni di nuovenell’UE registrano un calo dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante il contesto economico incerto, i veicoli elettrici e ibridi continuano are, mentre leperdono terreno. Scopriamo i trend e le dinamiche di.Prezzi minimi per leelettriche: UE e Cina rivalutano le regole del commercio: per elettriche e ibride crescita solida, ma non sufficienteLeelettriche a batteria (BEV) conquistano il 15,2% delUE nel primo trimestre 2025, con 412.997 unità immatricolate (+23,9% su base annua). Germania (+38,9%), Belgio (+29,9%) e Paesi Bassi (+7,9%) trainano la crescita, mentre la Francia segna un -6,6%. 🔗 .com

Auto, boom delle ibride: giù Tesla. Il mercato Ue cresce del 2,8%, in calo Stellantis - Torino, 25 aprile 2025 – Il mercato dell’auto in Europa (Ue, Efta e Regno Unito) registra un segno positivo del 2,8% nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma nel trimestre resta fermo (-0,4%). Se il confronto si fa con il 2019, l’anno precedente alla pandemia, come mette in evidenza il Centro Studi Promotor, la flessione è del 19,7% nel mese e del 18,4% nei tre mesi. Tra i fattori negativi la politica europea per la transizione energetica e i timori per i dazi americani all’importazione di autoveicoli e componenti dall’Ue. 🔗quotidiano.net

Il mercato dell'auto si riprende: a marzo crescita cresce del 6,2%. Tesla molto in positivo: +51% - Il mercato dell'auto mostra segni di ripresa. Tesla recupera, anche grazie alla ripresa delle vendite della nuova Model Y... Leggi tutto 🔗dday.it

Auto, il mercato dell’usato cresce per il quinto mese consecutivo - ROMA (ITALPRESS) – Quinto mese consecutivo in crescita per l’auto usata. A gennaio, con 460.601 trasferimenti di proprietà il mercato registra un aumento del 2,2% su base annua. Lo rende noto Unrae-Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, sottolineando che nel primo mese del 2025 il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, scendendo al 42,9% di quota; segue il motore a benzina, mentre le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con il 9% nel mese. 🔗unlimitednews.it

Auto, boom delle ibride: giù Tesla. Il mercato Ue cresce del 2,8%, in calo Stellantis - Il listino delle vendite segna un calo del 45% nei 27 Paesi dell’Europa e si attesta sulle 36.000 vetture acquistate dai consumatori nel primo trimestre. Lieve aumento delle immatricolazioni dei veico ... 🔗msn.com

Mercato auto cresce del 2,8% in Europa, giù Stellantis - A marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 1.422.628 auto, il 2,8% in più dello stesso mese del 2024. Nel primo trimestre dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione ... 🔗ansa.it

Auto nuove in calo del 1,9% nel primo trimestre 2025, crescono elettriche e ibride - Calo dell’1,9% nelle immatricolazioni di auto nell’UE nel primo trimestre 2025. Elettrico e l’ibrido in crescita ... 🔗ecodallecitta.it