Meno tasse su straordinari e bonus risultati

Roma, 1° maggio 2025 – Il Primo Maggio costituisce l'annuale occasione per una riflessione non retorica sul lavoro, tanto più ora con la concorrenza delle macchine intelligenti. Si deve constatare che gli strumenti prodotti nel vecchio mondo sono inefficaci se non dannosi. Le tutele difensive non possono difendere un posto quando questo si consuma, i centri per l'impiego impiegano chi ci lavora, i contratti collettivi nazionali danno pochi soldi uguali a tutti, la tassazione progressiva penalizza chi ha voglia di fare, la formazione a catalogo serve solo ai formatori. La stessa salute e sicurezza non è garantita da un impianto regolatorio basato sugli adempimenti formali.Cerchiamo quindi di entrare in fretta nel mondo nuovo attraverso tre fondamentali politiche. La prima: un forte rinnovamento dei metodi e contenuti pedagogici affinché ciascuna persona sia integralmente formata.

