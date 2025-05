Memorial Perini 500 piccoli cestisti all' evento targato Vis accendono i parquet del Delta

Memorial Rodolfo Perini’, confermando tutto l’entusiasmo che ruota attorno al mondo della pallacanestro.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Ferraratoday.it - Memorial Perini, 500 piccoli cestisti all'evento targato Vis accendono i parquet del Delta Tre giorni, 54 gare e quasi 500 giovani atleti. Numeri che raccontano solo in parte l’energia e la passione che hanno acceso la seconda edizione del ‘Rodolfo’, confermando tutto l’entusiasmo che ruota attorno al mondo della pallacanestro.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Ferraratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Memorial Perini, 500 piccoli cestisti all'evento targato Vis accendono i parquet del Delta - Tre giorni, 54 gare e quasi 500 giovani atleti. Numeri che raccontano solo in parte l’energia e la passione che hanno acceso la seconda edizione del ‘Memorial Rodolfo Perini’, confermando tutto l’entusiasmo che ruota attorno al mondo della pallacanestro. Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Piccoli negozi in fuga dalle città: in 12 anni ne sono spariti 2.500 - Milano - Varese è la quarta città che ha perso più piccoli negozi negli ultimi dodici anni (-31,7%). Tra le prime venti in Italia si trovano anche Cremona, quattordicesima con un calo del 29,2%, e Sondrio, diciassettesima (-28,2%). Dal dossier ‘Demografia d’impresa nelle città italiane’, realizzato dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, esce una Lombardia più povera di esercizi commerciali al dettaglio. 🔗ilgiorno.it

Donati 500 euro alle 'magline', con l'uncinetto completini per i piccoli pazienti della Terapia intensiva neonatale - Un piccolo grande gesto di solidarietà che scalda il cuore e tiene viva la memoria di Daniele. La sua famiglia ha scelto di trasformare il dolore in un atto d’amore, donando 500 euro al gruppo “Magline” di Uncinetto e Caffè per l’acquisto di lana destinata alla creazione di kit di abbigliamento e... 🔗cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Memorial Perini, 500 piccoli cestisti all'evento targato Vis accendono i parquet del Delta; Great success for the Rodolfo Perini Memorial at the Lidi Ferraresi; Memorial Perini 500 piccoli cestisti all' evento targato Vis accendono i parquet del Delta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Grande successo per il Memorial Rodolfo Perini ai lidi ferraresi - Quasi 500 atleti dai 9 ai 12 anni hanno partecipato al torneo minibasket, con 54 gare disputate in tre giorni. 🔗ilrestodelcarlino.it