Meloni | creato 1 milione posti di lavoro

Meloni torna a parlare di lavoro sui social. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione.In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24,3 mln". "L'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre"e "la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte".E ricorda l'impegno sul tema della sicurezza. "C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara",scrive. 🔗 9.45 Dopo il video di ieri,la premiertorna a parlare disui social. "Ilè uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione.In due anni e mezzo sono stati creati oltre undidie il numero degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24,3 mln". "L'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre"e "la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte".E ricorda l'impegno sul tema della sicurezza. "C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara",scrive. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Primo Maggio, Meloni: “Lavoro pilastro del governo. Creato un milione di posti” - Roma, 1 maggio 2025 - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa del lavoro. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. 🔗quotidiano.net

Roma, 1 maggio 2025 – Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo.

Istat: Meloni, un milione occupati in più, nostra idea Italia prende forma - Torino, 1 apr. (LaPresse) – “Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell’ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell’Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più”. È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗lapresse.it

