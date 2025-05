Meloni | Record di occupati Il centrosinistra rilancia il salario minimo

Meloni parla di oltre un milione di posti di lavoro creati in due anni e mezzo di governo e promette maggiori investimenti sul fronte della sicurezza. Dall'altro lato, in questo 1 maggio, l'opposizione rilancia con la battaglia sul salario minimo e sui quattro quesiti referendari al voto l'8 e il 9 giugno. Il lavoro come pilastro del governo Meloni Dopo il videomessaggio diffuso ieri, la presidente del Consiglio interviene sui social. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", scrive Meloni. Che aggiunge: "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. 🔗 Agi.it - Meloni: "Record di occupati". Il centrosinistra rilancia il salario minimo AGI - Giorgiaparla di oltre un milione di posti di lavoro creati in due anni e mezzo di governo e promette maggiori investimenti sul fronte della sicurezza. Dall'altro lato, in questo 1 maggio, l'opposizionecon la battaglia sule sui quattro quesiti referendari al voto l'8 e il 9 giugno. Il lavoro come pilastro del governoDopo il videomessaggio diffuso ieri, la presidente del Consiglio interviene sui social. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degliha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", scrive. Che aggiunge: "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. 🔗 Agi.it

A gennaio, e questa è vita reale, ma anche statistica ufficiale, la crescita degli occupati affiancata alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi è stata considerevole, rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Torino, 1 apr. (LaPresse) – "Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell'ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell'Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più". È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

