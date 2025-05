Meloni | Creati oltre un milione di posti di lavoro record di occupazione femminile

lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati Creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social in occasione del Primo maggio. E poi: «Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara». Infine gli auguri di un buon Primo maggio «a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia». 🔗 Lettera43.it - Meloni: «Creati oltre un milione di posti di lavoro, record di occupazione femminile» «Ilè uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono statiundidie il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’ha toccato il livello più alto di sempre. La disè ai minimi da 18 anni a questa parte». Lo ha scritto Giorgiasui social in occasione del Primo maggio. E poi: «Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara». Infine gli auguri di un buon Primo maggio «a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia». 🔗 Lettera43.it

