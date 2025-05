Melavì si ferma i frutticoltori invece no

Melavì, 71 in totale se si contano pure i 53 avventizi. L’udienza per la concessione delle misure cautelari protettive del patrimonio, presentata dall’azienda al Tribunale di Sondrio e che avrebbe consentito lo sblocco della situazione è stata infatti rinviata al 7 maggio per una questione di integrazione documentale. Cosa succederà lo si scoprirà nei giorni a venire, soprattutto se si considera che i lavoratori hanno dichiarato di non escludere “azioni di blocco delle attività, qualora gli stipendi dovessero ulteriormente tardare”. 🔗 Ilgiorno.it - Melavì si ferma, i frutticoltori invece “no” Ponte in Valtellina (Sondrio) – Ritrovare unità nel nome del Consorzio di tutela della mela di Valtellina Igt. Questo l’auspicio del numero uno di Coldiretti Sondrio Sandro Bambini. Da oggi, 1° maggio, però, cassa integrazione per i 18 dipendenti a tempo indeterminato (otto operai e dieci impiegati ) e fino al prossimo 8 maggio niente stipendi – quelli di marzo, per altro – per lavoratrici e lavoratori di, 71 in totale se si contano pure i 53 avventizi. L’udienza per la concessione delle misure cautelari protettive del patrimonio, presentata dall’azienda al Tribunale di Sondrio e che avrebbe consentito lo sblocco della situazione è stata infatti rinviata al 7 maggio per una questione di integrazione documentale. Cosa succederà lo si scoprirà nei giorni a venire, soprattutto se si considera che i lavoratori hanno dichiarato di non escludere “azioni di blocco delle attività, qualora gli stipendi dovessero ulteriormente tardare”. 🔗 Ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Melavì si ferma. Scatta la cassa per i dipendenti - Stipendi di marzo ancora da ricevere e cassa integrazione a partire da domani, 1° maggio. Ma neppure per tutti. Sono, infatti, 53 i lavoratori avventizi della cooperativa Melavì per i quali il rapporto di lavoro si concluderà alla naturale scadenza del contratto, non essendo prevista per loro alcuna forma di ammortizzatore sociale. Per gli altri diciotto, dei quali otto sono gli operai e dieci gli impiegati assunti a tempo indeterminato, il tempo in "cassa" servirà – almeno - ad affrontare con maggiore serenità il proprio futuro professionale. 🔗ilgiorno.it

