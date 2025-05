Meghan Markle infrange le regole e viene duramente criticata

Meghan Markle è al centro di una nuova importante polemica visto che, negli ultimi giorni, è riuscita ad alzare un nuovo polverone con un semplice regalo accompagnato da un biglietto di cortesia. La Duchessa di Sussex, infatti, ha deciso di utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale che, secondo le regole della Megxit, non dovrebbe più adoperare. La controversa scelta della nuora di Re Carlo III l’ha fatta diventare bersaglio di diverse critiche.Meghan Markle, le criticheMeghan Markle riesce sempre a trovare il modo di far parlare di sé. Di recente la Duchessa di Sussex, infatti, è stata ospite del podcast della sua amica, The Jamie Kern Lima Show, dove ha svelato dei dettagli sulla sua vita privata e ha raccontato a lungo il forte legame che la lega ai figli e al marito Harry d’Inghilterra. 🔗 Dilei.it - Meghan Markle infrange le regole e viene duramente criticata è al centro di una nuova importante polemica visto che, negli ultimi giorni, è riuscita ad alzare un nuovo polverone con un semplice regalo accompagnato da un biglietto di cortesia. La Duchessa di Sussex, infatti, ha deciso di utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale che, secondo ledella Megxit, non dovrebbe più adoperare. La controversa scelta della nuora di Re Carlo III l’ha fatta diventare bersaglio di diverse critiche., le criticheriesce sempre a trovare il modo di far parlare di sé. Di recente la Duchessa di Sussex, infatti, è stata ospite del podcast della sua amica, The Jamie Kern Lima Show, dove ha svelato dei dettagli sulla sua vita privata e ha raccontato a lungo il forte legame che la lega ai figli e al marito Harry d’Inghilterra. 🔗 Dilei.it

