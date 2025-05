Mediocredito sostiene Coopservice Un’iniezione da dieci milioni di euro

milioni, Mediocredito Centrale supporta Coopservice, il gruppo reggiano specializzato nella fornitura di servizi integrati di facility ad aziende, enti pubblici e privati, presente in tutta Italia e in altri 9 Paesi con ventimila dipendenti.L’erogazione sarà destinata a supportare il capitale circolante dell’impresa."L’operazione con il Gruppo Coopservice conferma la nostra volontà di essere al fianco del tessuto produttivo italiano per sostenerlo anche nella gestione delle attività quotidiane", ha commentato Piero Ferettini, responsabile commerciale di Mediocredito Centrale. "Parliamo di una realtà aziendale presente in modo capillare in tutta Italia, con oltre 3.200 dipendenti solo nel Mezzogiorno, un’area del Paese alla quale dedichiamo una particolare attenzione". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Mediocredito sostiene Coopservice. Un’iniezione da dieci milioni di euro Con un finanziamento di 10Centrale supporta, il gruppo reggiano specializzato nella fornitura di servizi integrati di facility ad aziende, enti pubblici e privati, presente in tutta Italia e in altri 9 Paesi con ventimila dipendenti.L’erogazione sarà destinata a supportare il capitale circolante dell’impresa."L’operazione con il Gruppoconferma la nostra volontà di essere al fianco del tessuto produttivo italiano per sostenerlo anche nella gestione delle attività quotidiane", ha commentato Piero Ferettini, responsabile commerciale diCentrale. "Parliamo di una realtà aziendale presente in modo capillare in tutta Italia, con oltre 3.200 dipendenti solo nel Mezzogiorno, un’area del Paese alla quale dedichiamo una particolare attenzione". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Il Mali accusa Kiev: «Sostiene i terroristi». E Mosca ammassa truppe - La Russia è «pronta ad aiutare» il Sahel nella guerra contro il terrorismo e i movimenti separatisti. È questa la sintesi dello storico incontro tenutosi giovedì a Mosca tra i […] The post Il Mali accusa Kiev: «Sostiene i terroristi». E Mosca ammassa truppe first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Musica, da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud - Venti borse di studio per consentire ai giovani talenti della musica delle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento. L’assegnazione è il frutto dell’accordo tra Accademia Chigiana di Siena, Mediocredito Centrale e Bdm Banca che si rinnova e si amplia dopo il successo dello scorso anno. Quest’anno le borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna andranno ai musicisti emergenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che saranno ammessi alla Chigiana Summer Academy 2025. 🔗ildenaro.it

Capitale italiana della cultura 2027: Al Bano sostiene Reggio Calabria. E Brindisi? - BRINDISI – “Reggio Calabria. La Calabria è secondo me la sorella della Puglia dove io vivo e quindi spendere parole in favore di Reggio Calabria è la cosa più naturale per me che possa fare. Candidata a città della cultura: mi sembra una bella idea, io voto, io propongo, io amo il sud”. Sta... 🔗brindisireport.it

Su questo argomento da altre fonti

Mediocredito sostiene Coopservice. Un’iniezione da dieci milioni di euro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Natale: “Non si lascino indietro le oss ex Coopservice dal piano assunzioni” - “Un nuovo bando di assunzione a tempo determinato per venti oss nella sanità spezzina e una nuova beffa per i lavoratori ex Coopservice. Nonostante gli impegni di fronte ai sindacati assunti ... 🔗liguria24.it