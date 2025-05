Mediglia l’arcivescovo Delpini fra gli operai | Le persone sono la vera ricchezza

Mediglia (Milano) – Il lavoro come strumento di dignità e legame interpersonale; il lavoro che si tramuta in servizio e diventa ricchezza per gli altri. Tanti gli spunti di riflessione trasmessi dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante tre visite ad altrettante aziende del Sud-Est Milanese effettuate nella giornata di ieri, alla vigilia del 1° maggio. Prima tappa a Peschiera, dove il religioso è stato ospite della ditta di ristorazione Pellegrini: accolto dai responsabili, non ha mancato di indossare grembiule e cappello da cuoco.l'arcivescovo si è quindi spostato alla Eure Inox, trafileria di acciai inossidabili con sede, a sua volta, a Peschiera. Terza e ultima tappa, la Mapei di Mediglia, specializzata nella produzione di adesivi, idropitture e altri materiali chimici per l'edilizia.

Mediglia, l’arcivescovo Delpini fra gli operai: “Le persone sono la vera ricchezza” - Dalla Pellegrini all’Eure Inox. Poi pranzo alla Mapei e incontro con Veronica Squinzi, figlia del patron. L’emozione in azienda, “la visita è per noi un momento di grande significato” ... 🔗ilgiorno.it

