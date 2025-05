Mediaset sposta The Couple a giovedì e rinnova L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili

Mediaset ha deciso una svolta importante nel palinsesto, riprogrammando l’orario di andata in onda di The Couple per cercare di migliorare le performance di ascolto. Il reality, condotto da Ilary Blasi, verrà spostato dal lunedì alla serata del giovedì, in modo da garantire maggiore visibilità e ridurre la concorrenza durante la fascia oraria. Riprogrammazione del . L'articolo Mediaset sposta The Couple a giovedì e rinnova L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Mediaset sposta The Couple a giovedì e rinnova L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili ha deciso una svolta importante nel palinsesto, riprogrammando l’orario di andata in onda di Theper cercare di migliorare le performance di ascolto. Il reality, condotto da Ilary Blasi, verràto dal lunedì alla serata del, in modo da garantire maggiore visibilità e ridurre la concorrenza durante la fascia oraria. Riprogrammazione del . L'articoloThedeiconè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

