Mediaset rimescola le carte The Couple si sposta e cede il suo posto a L’Isola dei Famosi

Couple, che cede il lunedì a L'Isola dei FamosiL'articolo Mediaset rimescola le carte, The Couple si sposta e cede il suo posto a L’Isola dei Famosi proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Mediaset rimescola le carte, The Couple si sposta e cede il suo posto a L’Isola dei Famosi Cambio di programmazione di The, cheil lunedì a L'Isola deiL'articolole, Thesiil suodeiproviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

Juve Inter, lo stop di Douglas Luiz rimescola le carte a centrocampo: chi può far coppia con Locatelli - di Redazione JuventusNews24Juve Inter, lo stop di Douglas Luiz rimescola le carte a centrocampo: chi può far coppia con Locatelli nel big match in programma domani sera Manca sempre meno al big match tra Juventus ed Inter, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A e in programma domani sera all’Allianz Stadium. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport lo stop di Douglas Luiz rimescola le carte a centrocampo: insieme a Locatelli dovrebbe giocare ora Koopmeiners, in vantaggio nel ballottaggio con Thuram. 🔗juventusnews24.com

Sondaggio, le incertezze globali cambiano le carte in tavola: i numeri dei partiti - Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in lieve flessione (-0,1%), senza un vero allarme ma con un crescente senso di attesa per le decisioni ... 🔗thesocialpost.it

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset - Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente. Il monologo di Loredana Errore a Le Iene Show “Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così il monologo di Loredana Errore a Le Iene. 🔗superguidatv.it

Cosa riportano altre fonti

L'Isola dei Famosi cambia rotta: Mediaset rimescola le carte per salvare il reality show; Il Trofeo Silvio Berlusconi è del Milan: sconfitto 3-1 il Monza; White Elephant - Codice criminale su Italia 1 e in streaming; Lo spirito ribelle delle Bambole di Pezza nel segno del girl power con Wanted. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tradimento cancellato? Cambio programmazione Mediaset/ Perchè The Family non va in onda il 1 maggio? - Caos su Canale 5: il 1° maggio niente The Family e Tradimento, Mediaset rivoluziona il palinsesto. Cosa va in onda e a che ora. 🔗ilsussidiario.net

Mediaset Extra cancella la diretta di The Couple: quale destino per il reality di Canale 5? - Anche oggi Mediaset Extra ha deciso di interrompere la diretta di The Couple sul 55 tra le proteste del poco pubblico che seguiva il reality: che ne sarà del programma di Ilary Blasi? Montano le ... 🔗ultimenotizieflash.com