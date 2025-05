Mediaset cambia ancora | The Couple passa alla domenica

Mediaset cambia ancora. Conferma lo spostamento di The Couple, ma in un’altra serata rispetto a quella inizialmente stabilità, ovvero il giovedì: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda domenica 4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi.The Couple proseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per domenica, 11 maggio), poi si vedrà.Articolo del 1° maggio 2025Canale 5 tenta di arginare il flop di The Couple – Una Vittoria per Due, spostandolo dalla serata del lunedì. Come se il problema fosse il giorno di messa in onda, dalla prossima settimana il reality condotto da Ilary Blasi trasloca al giovedì; il quarto appuntamento sarà dunque l’8 maggio.Con numeri oggettivamente da chiusura, Mediaset opta per il cambio di serata, in attesa di capire (cosa?) se andare avanti fino all’ultima e ottava puntata prevista o chiudere anzitempo. 🔗 Davidemaggio.it - Mediaset cambia ancora: The Couple passa alla domenica Update delle 19:55. Conferma lo spostamento di The, ma in un’altra serata rispetto a quella inizialmente stabilità, ovvero il giovedì: la quarta puntata del reality di Ilary Blasi andrà in onda4 maggio al posto de Le Show dei Record. Su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi.Theproseguirà nel dì di festa (anche la puntata successiva è fissata per, 11 maggio), poi si vedrà.Articolo del 1° maggio 2025Canale 5 tenta di arginare il flop di The– Una Vittoria per Due, spostandolo dserata del lunedì. Come se il problema fosse il giorno di messa in onda, dprossima settimana il reality condotto da Ilary Blasi trasloca al giovedì; il quarto appuntamento sarà dunque l’8 maggio.Con numeri oggettivamente da chiusura,opta per il cambio di serata, in attesa di capire (cosa?) se andare avanti fino all’ultima e ottava puntata prevista o chiudere anzitempo. 🔗 Davidemaggio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mister Movie | The Couple Cambia Serata: Mediaset Sposta Ilary Blasi al Giovedì, Arriva L’Isola! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri perché Mediaset ha deciso di spostare The Couple al giovedì sera invece di cancellarlo, salvando il reality di Ilary Blasi grazie al montepremi milionario. L'Isola dei Famosi prende il suo posto al lunedì. 🔗mistermovie.it

The Couple, nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata - The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, è iniziato da pochissimi giorni e già sta sollevando forti perplessità. La trasmissione ha preso il posto del Grande Fratello, andato in onda fino a poche settimane fa, ma l’eredità lasciata da Alfonso Signorini sembra più pesante del previsto. Gli ascolti del debutto non hanno convinto, e sui social cresce lo scetticismo: che si stia profilando l’ennesimo flop? The Couple una brutta copia del Grande Fratello? La formula del programma appare troppo simile a quella del Grande Fratello. 🔗anticipazionitv.it

“Ma cosa fanno?”. The Couple, il pubblico guarda la diretta ed è bufera nera su Mediaset - Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova attesissima puntata di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi che sta cercando di conquistare il pubblico dopo la lunga stagione del Grande Fratello. Le otto coppie protagoniste del format si preparano a superare nuove prove e, soprattutto, a fare i conti con le prime nomination del gioco. Un momento decisivo, che potrebbe iniziare a delineare le prime vere strategie tra i concorrenti. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

The Couple rimpiazzato dall'Isola dei famosi, cambia la programmazione (ma Ilary Blasi si salva); The Couple non va in onda stasera 21 aprile: il cambio di programmazione; Papa Francesco, come cambia la programmazione tv Rai, Mediaset e La 7: salta The Couple, Ulisse e Obbligo o ve; The Couple, esplode il caso censura: i concorrenti parlano del Papa, la regia cambia inquadratura. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Isola dei Famosi conquista il lunedì sera: il cambio con The Couple - The Couple cambia giorno: Mediaset rivoluziona il palinsesto per risollevare gli ascolti: ecco quando andrà il onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. 🔗comingsoon.it

L’Isola dei Famosi al posto di The Couple: come cambia il palinsesto di Canale 5 - Cambio programmazione su Canale 5: a partire dalla prossima settimana andrà in onda L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili e da metà maggio i suoi naufraghi ... 🔗fanpage.it

The Couple rimpiazzato dall'Isola dei famosi, cambia la programmazione (ma Ilary Blasi si salva) - Dopo il flop d’ascolti, The Couple cambia giorno di messa in onda. Canale 5 stravolge il suo palinsesto per far spazio all'Isola 2025: scopri cosa cambia ... 🔗libero.it