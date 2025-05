Mediaset annuncia chiusura anticipata de The Couple di Canale 5 con Ilary Blasi

Couple di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, è al centro di un cambiamento inaspettato. La decisione presa da Mediaset preannuncia una chiusura anticipata, pur non avvenendo nei tempi immediatamente ipotizzati da alcune voci. Scelta strategica del gruppo mediatico La decisione di interruzione anticipata si configura come una mossa ponderata da parte . L'articolo Mediaset annuncia chiusura anticipata de The Couple di Canale 5 con Ilary Blasi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Mediaset annuncia chiusura anticipata de The Couple di Canale 5 con Ilary Blasi Il reality Thedi5, condotto da, è al centro di un cambiamento inaspettato. La decisione presa dapreuna, pur non avvenendo nei tempi immediatamente ipotizzati da alcune voci. Scelta strategica del gruppo mediatico La decisione di interruzionesi configura come una mossa ponderata da parte . L'articolode Thedi5 conè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata - The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, è iniziato da pochissimi giorni e già sta sollevando forti perplessità. La trasmissione ha preso il posto del Grande Fratello, andato in onda fino a poche settimane fa, ma l’eredità lasciata da Alfonso Signorini sembra più pesante del previsto. Gli ascolti del debutto non hanno convinto, e sui social cresce lo scetticismo: che si stia profilando l’ennesimo flop? The Couple una brutta copia del Grande Fratello? La formula del programma appare troppo simile a quella del Grande Fratello. 🔗anticipazionitv.it

“The Couple”, brutte notizie per Ilary: perché si parla di chiusura anticipata - News Tv. “The Couple” quando finisce. Il programma “The Couple”, nuovo esperimento targato Mediaset con la conduzione di Ilary Blasi, sembra già trovarsi in una situazione critica, nonostante sia partito da poche settimane. Le voci di corridoio parlano infatti di un possibile stop anticipato. (Continua…) Leggi anche: Antonino a “The Couple” ma finisce male: il duro intervento dell’ex Belen Leggi anche: “The Couple”, colpo di scena tra i due concorrenti: scatta il bacio “The Couple” quando finisce: chiusura anticipata? Nonostante sia iniziato veramente da poco, per il reality show ... 🔗tvzap.it

The Couple gli ascolti bassi sono da chiusura: finale anticipata? - Si ipotizza una chiusura anticipata di The Couple a causa dei bassi ascolti ma, per ora, due puntate sono confermate. Cosa non sta funzionando nel reality condotto da Ilary Blasi? L'articolo The Couple gli ascolti bassi sono da chiusura: finale anticipata? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple stop: quando torna in onda Ilary Blasi; La Talpa chiude prima per gli ascolti bassi: quando andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del reality; “La Talpa” verso la chiusura anticipata: il reality condotto da Diletta Leotta potrebbe salutare…; The Couple, i motivi della diretta interrotta: quando torna lo show di Ilary Blasi. 🔗Ne parlano su altre fonti

The couple: il reality show di Mediaset verso la chiusura anticipata - La conduzione di Ilary Blasi e la forte concorrenza con L'Isola dei Famosi mettono a rischio il futuro di The Couple, che deve assegnare un montepremi record di un milione di euro. 🔗ecodelcinema.com

The Couple a rischio chiusura: Mediaset corre ai ripari, cambia tutto - Calo di ascolti per The Couple: Mediaset valuta la chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi già dal 5 maggio ... 🔗mondotv24.it

“Chiusura obbligata” Si mette male per il programma Mediaset, Pier Silvio costretto ad una decisione - Il nuovo reality show di Canale 5, The Couple, ha deluso le aspettative, con un crollo degli ascolti che ha portato a considerare una possibile chiusura anticipata del programma ... 🔗bigodino.it