Media Usa | Trump ha licenziato Mike Waltz dopo il caso del giornalista finito nella chat top secret

dopo lo ‘scandalo’ Signalgate il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong lasciano l’incarico. Ad anticipare la notizia è Fox News, che per la verità parla di “licenziamento”. Waltz era finito sulla graticola dopo che il direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aveva pubblicato uno scambio della chat riservata allo staff dell’amministrazione sull’app di messaggistica Signal, e in cui per sbaglio era stato inserito anche lo stesso giornalista, il quale aveva potuto rivelare dettagli top secret sul piano di attacco del Pentagono contro gli Houthi in Yemen. Waltz, ex deputato della Florida e veterano decorato dei Berretti Verdi, si era assunto la piena responsabilità per l'incidente ad aprile, definendolo "imbarazzante" in un'intervista a Fox News. 🔗 Quotidiano.net - Media Usa: Trump ha licenziato Mike Waltz dopo il caso del giornalista finito nella chat top secret Washington, 1 maggio 2025 – Settimanelo ‘scandalo’ Signalgate il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti,, e il suo vice Alex Wong lasciano l’incarico. Ad anticipare la notizia è Fox News, che per la verità parla di “licenziamento”.erasulla graticolache il direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aveva pubblicato uno scambio dellariservata allo staff dell’amministrazione sull’app di messaggistica Signal, e in cui per sbaglio era stato inserito anche lo stesso, il quale aveva potuto rivelare dettagli topsul piano di attacco del Pentagono contro gli Houthi in Yemen., ex deputato della Florida e veterano decorato dei Berretti Verdi, si era assunto la piena responsabilità per l'incidente ad aprile, definendolo "imbarazzante" in un'intervista a Fox News. 🔗 Quotidiano.net

