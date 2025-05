McTominay? No! In mediana c’è chi con Conte ha segnato di più | VIDEO

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è una macchina da gol. Ma ci sono sei centrocampisti che, in passato, hanno segnato di più con Antonio Conte. Nel podcast 'La Tripletta' de 'La Gazzetta dello Sport', stilata la classifica completa. Nella graduatori c'è tanta Juventus, ma non solo.

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Lukaku (7,5) devastante, McTominay (7) giganteggia in mediana, Gudmundsson (6) - Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona e torna a -1 dall'Inter. Decisivi i gol di Lukaku e Raspadori, Gudmundsson prova a riaprire i giochi ma la squadra di Conte riesce a tenere botta nel... 🔗ilmessaggero.it

La Repubblica: allarme infortunio rientrato per McTominay - Infortunio McTominay: buone notizie da Castel Volturno Scott McTominay ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico dopo l’infortunio subito nella gara di lunedì contro il Bologna. Il centrocampista scozzese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un duro scontro di gioco, riportando un fastidio alla coscia e […] L'articolo La Repubblica: allarme infortunio rientrato per McTominay proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Bologna-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Lo squalificato Conte ritrova McTominay - Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Scott McTominay, chi è l'eroe di Napoli: «Vincere lo scudetto qui sarebbe il mondo» - McTominay, 28 anni, scozzese ha segnato finora 11 gol. Arrivato dal Manchester United in estate per 30 milioni è l'acquisto più importante della serie A. La vita a Napoli, gli allenamenti con Conte e ... 🔗msn.com

Preoccupano le condizioni di McTominay: c'è una brutta notizia - Napoli - Ansia in casa Napoli per le condizioni di Scott McTominay in vista delle prossime ... un problema nel finale di Bologna-Napoli e ora c'è il rischio che sia in dubbio per le prossime ... 🔗msn.com

Tuttosport - Non solo Gilmour e McTominay, c'è un'altra alternativa a centrocampo: cifre e dettagli - Calciomercato Napoli. Antonio Conte ha chiesto due centrocampisti per completare il reparto mediano. I nomi caldi sono quelli di Gilmour e McTominay, ma spunta anche una terza pista come riportato ... 🔗msn.com