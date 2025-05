Liberoquotidiano.it - McElroy, il "rivoluzionario" che si batte contro i bigotti anti-Islam

Come in tutte le cose, anche negli affari ecclesiastici gli Stati Uniti conoscono soltanto il bianco e il nero, con ben poche sfumature intermedie. In conclave siederanno dunque fianco a fianco cardinali statunitensi per i quali la dottrina non si cambia di uno iota, come il 76enne card. Raymond L. Burke o il 75enne card. Timothy M. Dolan, arcivescovo di New York, e revolucionarios per cui tutto è sempre da stravolgere. Nel novero dei secondi figura anche il cardinal Robert W., arcivescovo di Washington, la capitale federale.Il porporato vanta una sua idea forte di. Sostiene che negli Stati Uniti il pericolo maggiore venga da quello che chiama «smoico», non dalle violenze di cui è bravissimo a macchiarsi l’ismo. Ma l’aspetto suo più caratteristico è che a leggerlo e ad ascoltarlo sembra spesso di udire gli ordini impartiti dall’ammiraglio della flotta di quei presuli, porporati e non, per cui la Chiesa Cattolica è semplicemente il nome di un’altra ONG. 🔗 Liberoquotidiano.it