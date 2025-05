McDonald’s tra sciopero e presidio

sciopero (intero turno di lavoro) al Mc Donald's di Empoli. Nell'occasione, è in programma un presidio davanti al ristorante in via Livornese 182 alle 19.30. Alla base della mobilitazione, indetta dalla Rsa Filcams Cgil del ristorante empolese, c'è "l'indisponibilità aziendale ad avviare un tavolo di trattativa per la definizione di un contratto integrativo di gruppo – si legge nella nota del sindacato –, nonché il mancato adempimento di quanto previsto dalla contrattazione nazionale di settore in tema di diritti di informazione, con particolare riferimento ai dati aziendali richiesti e non ancora ricevuti. Una posizione che rappresenta una chiusura totale rispetto a quanto previsto dagli accordi interconfederali e dal Contratto nazionale applicato".La multinazionale operativa nel settore della ristorazione commerciale è presente in Italia con 740 locali, di cui 680, pari al 92%, gestiti in licenza, e 60 locali, pari all'8%, a gestione diretta.

Sudd Cobas, sciopero e presidio permanente a Agape Moda di Prato - Prato, 22 aprile 2025 - "Continua senza sosta la Primavera 8X5. E' sciopero dei lavoratori della Agape Moda nel cuore del Macrolotto 2 a Prato", con un presidio permanente, "per la stabilizzazione contrattuale e la fine dei turni di 12 ore imposti in fabbrica". Così il sindacato Sudd Cobas in occasione dello sciopero di ieri. "Non può passare inosservato che a Prato si debba iniziare uno sciopero durante una festività nazionale - aggiunge in una nota il sindacato -. 🔗lanazione.it

La protesta dei metalmeccanici. Sciopero e presidio alla Hitachi - PISTOIANuovo sciopero di tre ore e presidio ieri davanti allo stabilimento Hitachi di Pistoia, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, dopo la rottura delle trattative con Federmeccanica-Assistal. Le richieste delle organizzazioni sindacali di categoria Fiom, Fim e Uilm, per quanto riguarda la parte salariale, sono di un aumento di stipendio che per il quinto livello è di 280 euro al mese per tutto il prossimo triennio, ma viene chiesta anche una riduzione dell’orario di lavoro che tenga conto della diversa gestione dei processi innovativi, come ... 🔗lanazione.it

Sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti McDonald's in Italia - I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato un pacchetto di 8 ore di sciopero nazionale per le lavoratrici e i lavoratori diretti di McDonald's in Italia, oltre 4.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Lo fanno sapere i sindacati con una nota spiegando che la mobilitazione " è una risposta alla dichiarata indisponibilità dell'azienda ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa aziendale di gruppo". 🔗quotidiano.net

