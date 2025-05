Max Verstappen assente a Miami per l’apertura del GP di Formula 1 | il motivo dell’inaspettata assenza

Miami della Formula 1 2025: la sua assenza è legata a un evento familiare di grande rilievo. Sarà regolarmente in pista per le prove libere di venerdì. 🔗 Il quattro volte campione del mondo non parteciperà al media day del GP didella1 2025: la suaè legata a un evento familiare di grande rilievo. Sarà regolarmente in pista per le prove libere di venerdì. 🔗 Fanpage.it

F1, Max Verstappen assente nel giovedì di Miami, l’olandese sta per diventare padre - Si aprirà alle ore 19.30 il classico appuntamento della conferenza stampa piloti, prevista ogni giovedì in apertura del Gran Premio. A presentare il GP di Miami, in programma domenica alle ore 22.00, ci sarebbe dovuto essere anche Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha scelto però di arrivare in Florida con un giorno di ritardo, saltando l’appuntamento con la stampa. Il motivo di questa scelta è l’attesa nascita del suo primo figlio e la vicinanza alla sua compagna Kelly Piquet, figlia del tre volte campione Nelson e già madre di una bambina (Penelope), avuta con il pilota Daniil Kvjat. 🔗oasport.it

Max Verstappen: “In Bahrain sarà diverso rispetto al Giappone. Il titolo? Non ci penso” - Max Verstappen si presenta carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo la splendida vittoria di Suzuka, il quattro-volte campione del mondo è pronto a stupire anche sul tracciato di Sakhir, con tutta la spinta emotiva del successo in terra nipponica. Il pilota del team Red Bull sa che il suo inizio di stagione è stato ottimale soprattutto per merito del suo talento innato con una Red Bull che, invece, sta pagando dazio nei confronti delle McLaren. 🔗oasport.it

Il nuovo Tag Heuer di Max Verstappen non ha prezzo, letteralmente - Quasi un anno fa abbiamo elogiato il Tag Heuer Monaco Splits-Second Chronograph come uno dei migliori orologi del 2024, Max Verstappen lo ha fatto nel 2025. L'unica differenza è che il suo è un pezzo unico, quindi non costerà i 135.000 euro del modello della collezione classica. Il nuovo orologio di Max Verstappen non ha prezzo. Tag Heuer, tornata a essere cronometrista ufficiale della Formula 1 al posto di Rolex, ha progettato un orologio su misura per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 (dal 2021 al 2024). 🔗gqitalia.it

