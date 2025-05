Max Pezzali | La nostalgia non fa per me Il cinema? L' Uomo Ragno di San Raimi è stato un sogno

"Iniziamo con uno spoiler: farò un concerto il prossimo anno allo stadio Maradona. La suggestione del nuovo fumetto? È nata perché io e Recchioni siamo appassionati di calcio, di storie legate al calcio", l'annuncio di Max Pezzali arriva direttamente da Napoli, ospite del Comicon 2025 per presentare il nuovo comic-book. Sul palco, durante un'ora di talk, Pezzali ha raccontato di quanto i comic siano, da sempre, parte integrante della sua vita. Il pretesto per l'incontro, infatti, parte dal quarto capitolo della serie Max Forever, realizzato appunto da Roberto Recchioni. Al centro, la vita del fondatore degli 883, amalgamata alla figura .

Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo - Dal 11 aprile si presenta una versione rinnovata di "Bottiglie vuote", brano originariamente pubblicato il 6 dicembre 2024 all'interno dell'album Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca celebre per il suo stile fresco e giovanile fin dall'inizio della propria carriera.

Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza. La reunion degli 883? Non ci sarà” - Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza” Co-fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, Mauro Repetto, dopo anni di silenzio, è tornato sulla cresta dell’onda sia grazie al successo della serie Sky, Hanno ucciso l’uomo ragno, che al suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno. Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista parla del suo show, nel quale racconta la nascita degli 883 dialogando anche con se stesso: “Porto in scena uno scambio di battute ironico per sottolineare cosa pensi quando hai vent’anni di uno di 56 anni e cosa pensi quando hai ... 🔗tpi.it

I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali insieme nel singolo Bottiglie vuote - Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è Bottiglie vuote e in collaborazione con Max Pezzali Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari vanta una collaborazione del tutto eccezionale: esce venerdì 11 aprile Bottiglie vuote feat. Max Pezzali. Il brano, contenuto nell'album Hello World, uscito il 6 dicembre 2024, si presenta in una nuova e inedita versione in cui Max Pezzali, simbolo di piú generazioni, presta la sua voce all'inconfondibile storytelling dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha saputo abbracciare un pubblico di ogni etá.

