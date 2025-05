Mauro Repetto | Con Claudio Cecchetto ho chiuso i rapporti La canzone Gli anni mi dava la claustrofobia Tra me e Max Pezzali qualcosa è cambiato

“Con Claudio Cecchetto non ho rapporti. Ho chiarito con Max Pezzali, pensava mi fossi alleato contro di lui, ma ero all’oscuro di tutto”: parla Mauro Repetto - L’ex 883, Mauro Repetto, continua il suo tour con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, sabato3 maggio sbarcherà al Teatro Olimpico di Roma. “No, non mi sono pentito della scelta di lasciare gli 883 all’apice della popolarità (era il 1994, ndr), rifarei tutto altre mille volte”, ha spiegato a Il Messaggero. Poi ha spiegato una volta per tutte la dinamica dei suoi rapporti di amicizia e di lavoro: “Claudio Cecchetto doveva venire a vedere lo spettacolo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mauro Repetto degli 883: “Mia madre mi picchiava di brutto” - “Mauro Repetto, essendo un egocentrico, vorrei capire come hai vissuto il fatto che comunque sul palco con Max tu in realtà eri quello che ballava?” gli ha chiesto a ‘Ciao Maschio’ la conduttrice Nunzia De Girolamo. “Sì, è vero, – ha detto Repetto – ero quello che era visto in filigrana, diciamo quasi un fantasma, però non dimenticare che quello che era di fronte, il frontman, il leader del gruppo, era ed è il mio miglior amico (Max Pezzali, ndr), quindi non c’è mai stato nessun screzio fra noi due. 🔗lapresse.it

Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza. La reunion degli 883? Non ci sarà” - Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza” Co-fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali, Mauro Repetto, dopo anni di silenzio, è tornato sulla cresta dell’onda sia grazie al successo della serie Sky, Hanno ucciso l’uomo ragno, che al suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno. Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista parla del suo show, nel quale racconta la nascita degli 883 dialogando anche con se stesso: “Porto in scena uno scambio di battute ironico per sottolineare cosa pensi quando hai vent’anni di uno di 56 anni e cosa pensi quando hai ... 🔗tpi.it

