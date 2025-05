Maurizio Landini | Mobilitazione per la sicurezza sul lavoro e referendum

Mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro". Lo dice il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, in vista dell'incontro dell'8 maggio, che si augura sia "di trattativa vera". "Dobbiamo usare tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare", aggiunge poi Landini riferendosi ai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, tra cui c'è anche un quesito sulla sicurezza. 🔗 Quotidiano.net - Maurizio Landini: Mobilitazione per la sicurezza sul lavoro e referendum "Se dal governo non ci saranno risposte adeguate, credo si debba aprire una fase die di sostegno alla piattaforma unitaria per lasul". Lo dice il segretario generale della CGIL,, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, in vista dell'incontro dell'8 maggio, che si augura sia "di trattativa vera". "Dobbiamo usare tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare", aggiunge poiriferendosi aidell'8 e 9 giugno sue cittadinanza, tra cui c'è anche un quesito sulla. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil - Inizia la battaglia mediatica della Cgil per fare da gran cassa ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta “dell’assedio” alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l’attenzione sulle consultazioni referendarie. 🔗liberoquotidiano.it

Maurizio contro Landini: porta la Cgil nella piazza pro Europa denigrando la Ue. I suoi lo contestano - Landini contro Landini. Appurato che il “campo Serra” è esploso con parecchie defezioni da un lato, e motivazioni eterogenee da parte chi decide di scendere in piazza il 15 marzo dall’altro, il numero uno della Cgil è colui il quale fa la giravolta più acrobatica. La Cgil sarà presente nella piazza pro Europa. Ma di quale Europa non sa bene neanche lui, visto che sul principio politico della manifestazione “richiamata” da Michele Serra, non concorda. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Landini, senza risposte dal governo pronti a mobilitazione; Primo maggio, Meloni: oltre 1 milione di posti di lavoro creati. Schlein: la premier mente; Primo Maggio, Landini: Senza risposte pronti a mobilitazione. LIVE; Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Maurizio Landini: Mobilitazione per la sicurezza sul lavoro e referendum - Il segretario della CGIL, Landini, chiede mobilitazione per la sicurezza sul lavoro e si riferisce ai referendum di giugno. 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione' - Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. I leader sindacali in tre luoghi simbolo. Conte: 'Al referendum quattro sì per il lavoro'. Schlein in piazza a Roma, l'abbraccio con il leader del ... 🔗ansa.it

Primo maggio, da Casteldaccia a Montemurlo: i comizi di Cgil, Cisl e Uil per il lavoro sicuro - Giornata di mobilitazione dei sindacati, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tre manifestazioni unitarie, in tre luoghi simbolici, a Roma con Maurizio Landini (Cgil), a Casteldaccia ... 🔗msn.com