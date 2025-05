Maurizio Landini assedia le sedi Rai | il diktat di mister Cgil

Cgil per fare da gran cassa ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Ieri il segretario della Cgil, Maurizio Landini, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta “dell’assedio” alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l’attenzione sulle consultazioni referendarie. Nel tardo pomeriggio il leader della Cgil si è affacciato a via Teulada per rivendicare la battaglia referendaria a tutela del lavoro: «Siamo qui», ha scandito, «per chiedere che venga fatta un’informazione adeguata. Stiamo parlando del servizio pubblico che ognuno di noi paga e quindi rivendichiamo un’informazione adeguata. Cittadini e cittadine italiani hanno il diritto di sapere che c’è un referendum, che cosa è e di poter decidere». 🔗 Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil Inizia la battaglia mediatica dellaper fare da gran cassa ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Ieri il segretario della, si è palesato davanti alla sede Rai di via Teulada (quella di viale Mazzini è chiusa per le bonifiche da amianto, ndr), poi è stata la volta “dell’aso” alla sede della tv pubblica di Napoli. E si proseguirà così a macchia di leopardo per attirare l’attenzione sulle consultazioni referendarie. Nel tardo pomeriggio il leader dellasi è affacciato a via Teulada per rivendicare la battaglia referendaria a tutela del lavoro: «Siamo qui», ha scandito, «per chiedere che venga fatta un’informazione adeguata. Stiamo parlando del servizio pubblico che ognuno di noi paga e quindi rivendichiamo un’informazione adeguata. Cittadini e cittadine italiani hanno il diritto di sapere che c’è un referendum, che cosa è e di poter decidere». 🔗 Liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Maurizio contro Landini: porta la Cgil nella piazza pro Europa denigrando la Ue. I suoi lo contestano - Landini contro Landini. Appurato che il “campo Serra” è esploso con parecchie defezioni da un lato, e motivazioni eterogenee da parte chi decide di scendere in piazza il 15 marzo dall’altro, il numero uno della Cgil è colui il quale fa la giravolta più acrobatica. La Cgil sarà presente nella piazza pro Europa. Ma di quale Europa non sa bene neanche lui, visto che sul principio politico della manifestazione “richiamata” da Michele Serra, non concorda. 🔗secoloditalia.it

Maurizio Landini a Latina per la campagna referendaria "Cinque Sì" - Si terrà lunedì 3 marzo alle 9:30 presso il teatro D'Annunzio di Latina l'assemblea generale della Cgil a Latina che si riunirà assieme a tutte le Assemblee Generali di categoria e che darà ufficialmente il via alla campagna referendaria per la difesa dei diritti dei lavoratori e della democrazia... 🔗latinatoday.it

Maurizio Landini rilancia la lotta: 25 aprile, scioperi e referendum - «Verso una giornata di mobilitazione e di lotta». Maurizio Landini prepara il suo 25 aprile come fosse uno sciopero contro qualcosa, qualunque cosa, anche perché cade di venerdì. Così mette in campo tutto l’armamentario ideologico per occupare lo spazio fisico della celebrazione. In realtà, il 25 aprile è la Festa della Liberazione, un momento per celebrare la fine della guerra, la sconfitta del nazifascismo e il faticoso ritorno alla democrazia. 🔗panorama.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maurizio Landini assedia le sedi Rai: il diktat di mister Cgil | .it; Arianna smaschera Landini: Porta voti al Pd | .it; Lollobrigida: La pesca deve sopravvivere alla transizione ecologica; La bellezza non è mai andata in quarantena. Ecco Camera con Vista su La7 | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“No al bavaglio Rai”, Landini rilancia i referendum. I dubbi di Pd e M5s - La Cgil riparte con un presidio sotto la sede della tv pubblica, accusata di silenziare la consultazione referendaria. "Non vogliamo parlare non solo alla Rai. Chiediamo a tutti la giusta informazione ... 🔗ilfoglio.it

Landini: "Non sarò in piazza col M5S ma rispetto l'iniziativa" - Maurizio Landini ... “potranno votare anche i cittadini fuori sede in Italia e all'estero per motivi di studio, lavoro o cura", dice Landini secondo cui "ci sono tutte le condizioni" per ... 🔗ilgiornale.it

Maurizio Landini si è infervorato in diretta sul tema degli stipendi ma le sue retribuzioni sono imbarazzanti - Maurizio Landini e il dibattito sugli stipendi: tra politica e retribuzioni personali Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, è tornato al centro del dibattito pubblico durante la sua ... 🔗msn.com