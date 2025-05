Mattarella | stop sofferenze civili Gaza

Mattarella in un messaggio al presidente israeliano Herzog nel 70esimo anniversario dell'indipendenza dello Stato di Israele. "E' di essenziale importanza assicurare l'accesso umanitario alla Striscia di Gaza e porre quanto prima fine alle inaccettabili sofferenze della popolazione civile". E ribadisce "ferma opposizione a ogni forma di antisemitismo". 🔗 18.19 "Ci auguriamo che si superi la logica del conflitto per abbracciare una prospettiva di pace, ricostruzione e benessere, nel pieno rispetto dei diritti umani". Così il Presidentein un messaggio al presidente israeliano Herzog nel 70esimo anniversario dell'indipendenza dello Stato di Israele. "E' di essenziale importanza assicurare l'accesso umanitario alla Striscia die porre quanto prima fine alle inaccettabilidella popolazione civile". E ribadisce "ferma opposizione a ogni forma di antisemitismo". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Mattarella incontra Herzog, che disse ‘Non ci sono civili innocenti a Gaza’: temo sembri una legittimazione - Il recente incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente israeliano Isaac Herzog solleva interrogativi profondi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni controverse di Herzog e delle tensioni attuali. Herzog ha affermato che “non ci sono civili innocenti a Gaza”, una dichiarazione che deumanizza un’intera popolazione e giustifica operazioni militari indiscriminate, negando la distinzione fondamentale tra combattenti e popolazione civile, principio sacrosanto del diritto internazionale umanitario. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gli eroi civili della Repubblica. Mattarella consegna onorificenze - Il Presidente Mattarella ha consegnato le onorificenze al merito della Repubblica per atti di eroismo e impegno civile, affermando che la solidarietà è ossigeno della società e antidoto alla solitudine. Servizio di Raffaella Frullone The post Gli eroi civili della Repubblica. Mattarella consegna onorificenze first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Mattarella a Herzog: “Superare la logica del conflitto per abbracciare una prospettiva di pace” - Il messaggio per il settantesimo anniversario dello Stato di Israele: “Fine alle sofferenze della popolazione di Gaza. Solo una soluzione fondata sulla ... 🔗msn.com

Mattarella e il richiamo sulle unioni civili - Prima di ricoverarsi per mettere in sicurezza il cuore, Sergio Mattarella ha voluto mandare ... e quelle di coppie conviventi o di unioni civili (che ne sarebbero esclusi). (Corriere della Sera ... 🔗informazione.it

Discriminazione in unioni civili : Lettera di Mattarella - A lettera di Mattarella è u prublema di l'unioni civili U presidente di a Republica, Sergio Mattarella, hà pocu pocu spressu forti preoccupazioni per una disposizione contenuta in a pruposta di legge ... 🔗notizie.it