Mattarella | La Resistenza è un impegno per il presente

impegno: rivolgere lo sguardo al passato ci invita a riflettere su ciò che siamo come Paese». Sergio Mattarella accoglie nel . Mattarella: «La Resistenza è un impegno per il presente» il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Mattarella: «La Resistenza è un impegno per il presente» «Il 25 aprile non è soltanto memoria, ma fermo richiamo all': rivolgere lo sguardo al passato ci invita a riflettere su ciò che siamo come Paese». Sergio accoglie nel .

Giornata della memoria: Mattarella ricorda le vittime di mafia e rinnova l'impegno - I nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori. La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano". Lo scrive, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗quotidiano.net

Confcommercio, 80 anni di storia e impegno per lo sviluppo del Paese: Mattarella apre l'evento celebrativo a Roma - Roma, 29 aprile 2025 – Ottant’anni dalla nascita di Confcommercio-Imprese per l’Italia, un traguardo importante che testimonia il ruolo e l’impegno della Confederazione nel sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Fin dal 29 aprile 1945, anno della sua fondazione, Confcommercio pone al centro della propria missione la crescita delle imprese del terziario di mercato, il sostegno all’occupazione e la promozione della competitività. 🔗quotidiano.net

Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” - Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sul lavoro continuino a rappresentare un'emergenza irrisolta. L'articolo Sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mattarella torna sul 25 aprile: “La Resistenza è un’eredità che va vissuta nel presente” - Il senso dell’intervento è che la Resistenza contiene un giacimento di valori morali che sono pienamente attuali nel mondo presente. E che nutrono “una consapevolezza civile e responsabilità ... 🔗repubblica.it

Mattarella: 25 aprile va vissuto al presente, minacce sempre presenti - "Non è mera occasione di formale omaggio", ha ricordato Roma, 30 apr. (askanews) - "Minacce in forme diverse, che pretendono di porre in discussione i valori di democrazia, libertà e pace, che furono ... 🔗msn.com

25 aprile, Mattarella: "Non solo memoria, ma richiamo all’impegno. Minacce a democrazia presenti" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell' 80° anniversario del ... 🔗msn.com