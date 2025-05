Matilde del Belgio rompe le righe e punta sul rosso fuoco i gioielli da copiare

Matilde del Belgio è una delle Regine europee più attenta al suo look, visto che si mostra in pubblico sempre con degli outfit molto studiati, sobri ed eleganti. La sovrana non sembra amare gli eccessi e predilige, solitamente, i look declinati in tinte pastello come il rosa e l’azzurro, che ben si accompagna con il colore dei suoi occhi.Di recente, però, la prima donna del Belgio ha deciso d’osare in diverse occasioni e per presenziare alla manifestazione benefica Baillet Latour Biomedical Award ha indossato un abito rosso fuoco, che la faceva apparire davvero radiosa.Matilde del Belgio bellissima in rosso fuocoMatilde del Belgio non perde occasione per far sentire la sua vicinanza ai sudditi, presenziando a eventi benefici, incontri importanti e banchetti di stato. Di recente la sovrana è stata anche protagonista di una visita di stato in Vietman, in cui ha sfoggiato dei look colorati e dallo stile orientale. 🔗 Dilei.it - Matilde del Belgio rompe le righe e punta sul rosso fuoco, i gioielli da copiare delè una delle Regine europee più attenta al suo look, visto che si mostra in pubblico sempre con degli outfit molto studiati, sobri ed eleganti. La sovrana non sembra amare gli eccessi e predilige, solitamente, i look declinati in tinte pastello come il rosa e l’azzurro, che ben si accompagna con il colore dei suoi occhi.Di recente, però, la prima donna delha deciso d’osare in diverse occasioni e per presenziare alla manifestazione benefica Baillet Latour Biomedical Award ha indossato un abito, che la faceva apparire davvero radiosa.delbellissima indelnon perde occasione per far sentire la sua vicinanza ai sudditi, presenziando a eventi benefici, incontri importanti e banchetti di stato. Di recente la sovrana è stata anche protagonista di una visita di stato in Vietman, in cui ha sfoggiato dei look colorati e dallo stile orientale. 🔗 Dilei.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Matilde del Belgio copia il look a Letizia di Spagna, la gonna in pelle amata dalle Regine - Matilde del Belgio è tornata da poco da un viaggio di stato in Costa Rica e ha subito ripreso i suoi impegni reali, recandosi in visita al College Matteo Ricci di Anderlecht. Per l’occasione la Regina ha indossato un look dall’allure rock, declinato in una colorazione davvero di tendenza negli ultimi tempi: il burgundy. La sovrana del paese europeo ha scelto per il suo appuntamento ufficiale una gonna in pelle con spacco nella particolare sfumatura trendy, abbinata a una blusa in tinta. 🔗dilei.it

Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia scelgono di brillare, ma i risultati deludono - Le Regine e le Principesse europee sono sempre molto impegnate e per ogni evento pubblico selezionano dei look adatti all’occasione, che sappiamo anche esaltare la loro bellezza. Un po’ meno azzeccate, invece, le scelte stilistiche effettuate il 13 marzo 2025 da Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia, impegnate entrambe ad assistere a un prestigioso concerto. Le due teste coronate hanno scelto degli outfit caratterizzati da un top brillante, ma che non hanno saputo valorizzare a pieno i loro punti di forza. 🔗dilei.it

Matilde del Belgio, stupenda con i perfetti look orientali per la visita in Vietnam - Matilde e Filippo del Belgio hanno cominciato la loro visita di stato in Vietnam e, già nel suo primo giorno di permanenza in terra straniera, la Regina del paese europeo ha mostrato tutto il suo gusto in fatto di stile, sfoggiando dei look eleganti dallo stile orientale. La sovrana ha giocato sia con le tinte che con i tagli e gli accessori indossati abitualmente dalle donne del paese che la sta ospitando, risultando chic come sempre. 🔗dilei.it

Se ne parla anche su altri siti

Matilde del Belgio rompe le righe e punta sul rosso fuoco, i gioielli da copiare; Matilde del Belgio: ultime notizie, chi è, età, biografia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Matilde del Belgio, stupenda con i perfetti look orientali per la visita in Vietnam - Durante il primo giorno di permanenza nel Paese straniero, Matilde e Filippo del Belgio hanno incontrato il Presidente della Repubblica vietnamita e la moglie. Il Re è stato accolto anche al ... 🔗dilei.it

Matilde del Belgio anche in pellegrinaggio non rinuncia al look, il cappotto fluo - Matilde e Filippo del Belgio, invece, hanno deciso di festeggiare la Settimana Santa, insieme ad alcuni dei loro figli, effettuando l’ultima parte del Cammino di Santiago. Una tradizione che i ... 🔗dilei.it