Masters 1000 Madrid | Musetti supera Diallo e vola in semifinale Arnaldi cede a Draper

Musetti vince su Gabriel Diallo per 6-4, 6-3 e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il via della partita è travagliato per Musetti, che fatica a esprimere il proprio gioco e subisce il break dell'avversario canadese per il 2-4. L'italiano riesce però a rispondere, pareggiando i conti con il controbreak del 3-4 e il successivo servizio. Sul finale, l'azzurro firma un secondo break, dando lo strappo che gli consente di chiudere la frazione per 6-4. Nel corso del secondo parziale, Musetti inizia con il piede giusto, strappando il servizio a Diallo durante il primo game. L'italiano consolida il vantaggio con un buon servizio e chiude i giochi con un break, che vale il 6-3 finale. Il risultato odierno è l'ennesima prova del periodo positivo che sta vivendo l'atleta azzurro.

