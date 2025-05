Masters 1000 Madrid Musetti raggiunge la semifinale Arnaldi fuori

semifinale contro Draper. Si ferma ai quarti la corsa di Matteo Arnaldi battuto in un'ora e 16 minuti di gioco. Il britannico ha giocato una partita da manuale, senza mai concedere una chance all'italiano nel primo set che è scivolato via velocemente per il ligure che ha provato a reagire nel secondo parziale, poi deciso dal break nel quinto gameL'articolo Masters 1000 Madrid, Musetti raggiunge la semifinale. Arnaldi fuori proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, Musetti raggiunge la semifinale. Arnaldi fuori Appena giunto in top ten, il carrarese si aggiudica vittorioso con un 6-4, 6-3, lacontro Draper. Si ferma ai quarti la corsa di Matteobattuto in un'ora e 16 minuti di gioco. Il britannico ha giocato una partita da manuale, senza mai concedere una chance all'italiano nel primo set che è scivolato via velocemente per il ligure che ha provato a reagire nel secondo parziale, poi deciso dal break nel quinto gameL'articololaproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti ok all’esordio, Etcheverry battuto in due set - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il carrarino ha sconfitto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 47 minuti di gioco. Sembrano smaltite dunque le scorie e i problemi fisici accusati due settimane fa nella finale di Montecarlo, grazie alla quale si è portato a ridosso della top ten in classifica. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti batte ancora Tsitsipas, Berrettini si ritira dopo un set - Lorenzo Musetti batte nuovamente Stefanos Tsitsipas e si assicura il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il carrarino si è reso protagonista di una prova molto solida, perfettamente in linea con l’alto livello espresso di recente sulla terra: mentre a Montecarlo la vittoria sull’ellenico era arrivata in tre set in rimonta, questa volta ne sono sufficienti, per il 7-5 7-6(3) finale che lo proietta sempre più vicino alla top ten. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. Musetti stende Tsitsipas 7-5, 7-6 e vola agli ottavi - Torna in campo il Masters 1000 Madrid dopo il maxi blackout che ieri ha impedito lo svolgimento delle gare. In campo ora per l’Italia Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini contro Jack Draper. Berrettini abbandona per infortunio il Masters 1000 Madrid Berrettini è costretto a ritirarsi dopo il primo set per i soliti […] L'articolo Masters 1000 Madrid, Berrettini si ritira contro Draper. 🔗ildifforme.it

Musetti non si ferma più: dominato Diallo, sfiderà Draper in semifinale a Madrid - L'azzurro, con la top 10 oramai consolidata, batte il canadese 6-4 6-3 in un'ora e mezza. Domani affronterà il numero cinque del mondo che ha eliminato Arnaldi ... 🔗gazzetta.it

Tennis: eliminato Diallo, Musetti in semifinale a Madrid - Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha eliminato il canadese Gabriel Diallo in due set con il punteggio di 6-4 6-3 e ora dovrà affrontare il britannico Ja ... 🔗ansa.it

Madrid, troppo Draper per Arnaldi: l'inglese domina Matteo, in semifinale Musetti o Diallo - Troppo Draper per Arnaldi. Dopo un grande cammino a Madrid, fatto di partite dominati e successi incredibili, come quello inflitto a Novak Djokovic al secondo turno, l’azzurro esce di scena per mano d ... 🔗gazzetta.it