Masters 1000 Madrid Arnaldi fuori battuto dall’inglese Draper

Masters 1000 Madrid e oggi è giornata dei quarti di finale del torneo. Impegnati per l'Italia Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, bravissimi ad aver eliminato avversari temibilissimi nei turni precedenti. Jack Draper, numero 5 del Ranking Atp, in campo contro il primo, mentre in serata Musetti contro Gabriel Diallo.

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi agli ottavi, Dzhumur ko in due set - Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi - Sono 5 gli italiani oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Arnaldi compie l'impresa battendo in due set Djokovic. Anche Musetti e Berrettini accedono al turno successivo. Sonego non supera l'ostacolo de Minaur. Darderi, invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro Tiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunio L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. 🔗ildifforme.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi batte Djokovic, Musetti e Berrettini ok - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025, dove a prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, capace di battere in due set (6-3 6-4) Novak Djokovic. Sulla terra rossa l’azzurro nel primo precedente contro il suo idolo d’infanzia allunga la lista degli italiani che sono riusciti a sconfiggere il serbo. Adesso il tabellone prevede la sfida al bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in tre set contro Sebastian Baez. 🔗sportface.it

