Masters 1000 Madrid 2025 | splendido Musetti de Minaur domato ed è top ten

Musetti vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. L’azzurro ha battuto nuovamente Alex de Minaur, ma con molta meno fatica rispetto a quanto fatto in semifinale a Montecarlo: sulla Caja Magica finisce infatti in un’ora e 23 minuti con un netto 6-4 6-2 un match dominato. Lorenzo infatti non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario, limitando l’australiano a soli 11 punti vinti in risposta. Prova di grande maturità da parte del carrarino, che sta dimostrando di aver compiuto quel passo in avanti che gli serviva a livello mentale, e questa vittoria certifica inoltre il suo ingresso in top ten per la prima volta in carriera.Musetti affronterà il canadese Gabriel Diallo. Il gigante di Montreal infatti ha battuto in rimonta Grigor Dimitrov con il punteggio di 5-7 7-6(7) 6-4, che gli vale il primo quarto di finale della carriera a livello 1000. 🔗 Un sontuoso Lorenzovola ai quarti di finale deldi. L’azzurro ha battuto nuovamente Alex de, ma con molta meno fatica rispetto a quanto fatto in semifinale a Montecarlo: sulla Caja Magica finisce infatti in un’ora e 23 minuti con un netto 6-4 6-2 un match dominato. Lorenzo infatti non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario, limitando l’australiano a soli 11 punti vinti in risposta. Prova di grande maturità da parte del carrarino, che sta dimostrando di aver compiuto quel passo in avanti che gli serviva a livello mentale, e questa vittoria certifica inoltre il suo ingresso in top ten per la prima volta in carriera.affronterà il canadese Gabriel Diallo. Il gigante di Montreal infatti ha battuto in rimonta Grigor Dimitrov con il punteggio di 5-7 7-6(7) 6-4, che gli vale il primo quarto di finale della carriera a livello. 🔗 Sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Masters e Wta 1000 Madrid 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 26 aprile - Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti ok all’esordio, Etcheverry battuto in due set - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il carrarino ha sconfitto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 47 minuti di gioco. Sembrano smaltite dunque le scorie e i problemi fisici accusati due settimane fa nella finale di Montecarlo, grazie alla quale si è portato a ridosso della top ten in classifica. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi agli ottavi, Dzhumur ko in due set - Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. 🔗sportface.it

Cosa riportano altre fonti

Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; LIVE Day 7: blackout alle spalle, si parte alle 12. Berrettini e Musetti nel pomeriggio; Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 30 aprile, ordine delle partite, tv, streaming; Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 01 Maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Arnaldi Masters 1000 Madrid: Tiafoe battuto in due set, l'azzurro ai quarti - Il tennista azzurro affronta lo statunitense: in palio la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 spagnolo. Tutti gli aggiornamenti live ... 🔗msn.com

ATP Madrid 2025, Draper sfiderà Arnaldi nei quarti. Avanza Diallo - Corre veloce verso l’epilogo il torneo di Madrid, secondo Masters 1000 consecutivo sulla terra e quarto stagionale. Si torna in campo per disputare i ... 🔗oasport.it

Arnaldi ai quarti di finale, Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tv - Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista ligure, dopo aver superato a sorpresa Djokovic al terzo turno, non si ferma e stende anche Frances Tiafoe in due set ... 🔗msn.com