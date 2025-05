Massimiliano Salvi chi è il marito di Cristiana Ciacci | È un uomo straordinario

Massimiliano Salvi è il marito di Cristiana Ciacci, i due si sono sposati nella Basilica di Santa Francesca Romana, a Roma, vicino al Colosseo dopo 13 anni d'amore e due figli, Melania e Mattia. "Ho girato per 6 mesi con un anello in tasca, non trovavo il momento giusto", aveva dichiarato Massimiliano nel corso di un'intervista. "Dopo 13 anni abbiamo coronato il nostro sogno e quindi siamo felici. Mi ha fatto la proposta? Certo, me l'ha fatta come si deve, con questo solitario che mi ha dato l'anno scorso il giorno del nostro anniversario di fidanzamento, mi ha portato a cena poi quando ci siamo scambiati i pensierini mi ha dato il suo anello ma me l'ha depistato un po', pensavo fosse un braccialetto perchè la scatola era un po' grande", ha detto nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Weekly, trasmissione di Rai Uno.

