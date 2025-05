Masseria Ferraioli così ad Afragola si sprecano i milioni dell' Europa |VIDEO

milioni di euro di fondi europei. È quanto ci è voluto, in tempo e soldi, per completare il cantiere del nuovo edificio della Masseria Antonio Esposito Ferraioli, bene confiscato alla camorra, al clan Magliulo, nel Comune di Afragola. Un edificio che dovrebbe ospitare una. 🔗 Napolitoday.it - Masseria Ferraioli, così ad Afragola si sprecano i milioni dell'Europa |VIDEO Oltre sei anni e 1,5di euro di fondi europei. È quanto ci è voluto, in tempo e soldi, per completare il cantiere del nuovo edificioAntonio Esposito, bene confiscato alla camorra, al clan Magliulo, nel Comune di. Un edificio che dovrebbe ospitare una. 🔗 Napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Terza lettera del Doge di Musk ad Aviano, i sindacati: “Sciopero inevitabile se continua così” - La parola sciopero comincia ad aleggiare ad Aviano, in provincia di Pordenone, una delle cinque basi statunitensi in Italia. È stata infatti recapitata al personale italiano un’altra lettera proveniente dal Doge (Department of Government Efficiency) di Elon Musk che chiede conto ai lavoratori su che cosa abbiano fatto nella settimana appena terminata. È la terza richiesta in tre settimane, dopo l’annuncio anche delle assunzioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dalla scheda agli esercizi, dai benefici al circuito migliore per praticare questo allenamento così diffuso che insegna davvero ad allenare il corpo a muoversi meglio ma che non ci allena solo per stare meglio in palestra, ma per stare meglio nella vita - Abbiamo parlato dell’allenamento Tabata, massima sforzo, minima resa, coi suoi 5 minuti al giorno di allenamento. O di come l’allenamento a 40 anni cambi e sia necessario mettere in pratica altre regole. Ma la domanda, la cui risposta è complessa, è una: il training perfetto esiste? L’allenamento funzionale, per esempio, è uno di quei trend del fitness che, una volta provati, capisci perché sono destinati a restare. 🔗amica.it

Piano casa, il progetto di Corazzari: «Così convinceremo i privati ad affittare gli alloggi sfitti» - C?è il Piano casa della Regione Veneto, un malloppo di cento pagine licenziato dalla giunta lo scorso dicembre e al momento fermo in Seconda commissione consiliare. Ci sono le proposte... 🔗ilgazzettino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inaugurato centro per le donne vittime di violenza nel bene confiscato; In Campania la masseria strappata alle mafie che faticosamente torna un bene comune; Masseria Antonio Esposito Ferraioli, la camorra sta per vincere (ancora) ad Afragola; Le Iene ad Afragola: così il Comune spreca 1,5 milioni di euro (VIDEO). 🔗Se ne parla anche su altri siti