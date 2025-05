Massa Marittima | muore 18enne annegato nel lago dell’Accesa

Massa Marittima: muore 18enne annegato nel lago dell'Accesa proviene da Firenze Post. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1° maggio 2025, in provincia di Grosseto

Tragedia nel pomeriggio del Primo maggio: un diciottenne è morto per annegamento al lago dell'Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

L'allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso

Massa Marittima: 18enne muore annegato nel lago dell'Accesa. Sul luogo dell'incidente mortale si sono portate le forze dell'ordine