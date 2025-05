Mascherine la difesa di Minenna Interrogato per due ore dal gip

Minenna, 53 anni, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, attualmente assessore all’Economia e Finanze della Regione Calabria, ha raccontato con voce sicura la sua verità per quella che è stata definita ‘la truffa delle Mascherine cinesi’, la fornitura all’Ausl Romagna di oltre quattro milioni di Mascherine non conformi provenienti dalla Cina per un importo di 3,5 milioni di euro all’inizio del 2020, quando scoppiò la pandemia di Covid. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Mascherine, la difesa di Minenna. Interrogato per due ore dal gip Ha tenuto banco per due ore davanti al Gip, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, Ilaria Rosati, al pubblico ministero Laura Brunelli, ai suoi avvocati difensori Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri di Roma e a quelli degli altri imputati (Gianluca Prati, 51 anni, di Forlì, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Cesena, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone di Cesena, e Sergio Covato, 64 anni, di Ravenna, difeso dall’avvocato Carlo Benini di Ravenna). Marcello, 53 anni, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, attualmente assessore all’Economia e Finanze della Regione Calabria, ha raccontato con voce sicura la sua verità per quella che è stata definita ‘la truffa dellecinesi’, la fornitura all’Ausl Romagna di oltre quattro milioni dinon conformi provenienti dalla Cina per un importo di 3,5 milioni di euro all’inizio del 2020, quando scoppiò la pandemia di Covid. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

