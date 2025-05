Mascali e Linguaglossa fondi regionali per il restauro di antichi parati liturgici

restauro di quattordici preziosi parati liturgici conservati in due chiese del versante jonico-etneo. L'intervento, finanziato su proposta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. 🔗 Cataniatoday.it - Mascali e Linguaglossa, fondi regionali per il restauro di antichi parati liturgici L'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha stanziato 32.720 euro per ildi quattordici preziosiconservati in due chiese del versante jonico-etneo. L'intervento, finanziato su proposta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. 🔗 Cataniatoday.it

