Ilgiorno.it - Martina Ungarelli, da Limbiate al palco del Concertone

Unase suldeldi oggi a Roma., in arte Cloe, è la front woman delle Bambole di Pezza, che si esibiranno oggi in piazza San Giovanni per il concerto del Primo Maggio.La sua voce trascinerà la rock band tutta al femminile, progetto nato nel 2002, ma che è stato rilanciato nel 2022 con la nuova formazione nella quale, alle due chitarriste storiche, Morgana Blue e Dani Piccirillo, si sono unite appunto(Cleo) come voce solista, Caterina Kaj Dolci al basso e Federica Xina Rossi alla batteria. Le Bambole di Pezza sono una band da sempre in prima linea su tematiche legate alla gender equality, contro il sessismo e la violenza di genere e a favore delle pari opportunità. "Noi non vogliamo valere perché siamo donne, ma perché siamo brave in quello che facciamo", spiegano. 🔗 Ilgiorno.it