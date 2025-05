Martin Scorsese rivela | Ecco l' ultima intervista al Papa

Ilgiornale.it - Martin Scorsese rivela: "Ecco l'ultima intervista al Papa" L'opera cinematografica racconterà il lavoro di "Scholas Occurrentes", organizzazione no-profit fondata dal Pontefice nel 2013 per promuovere la cultura dell'incontro tra i giovani 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese ancora insieme? Ecco tutte le novità sul nuovo progetto - Non solo Il diavolo e la città bianca nel futuro dell'iconico duo, ma ci sarebbe anche un altro progetto in cantiere per la coppia creativa Tempo fa, avevamo riportato che Martin Scorsese aveva iniziato lo sviluppo di Home, il primo film tratto dai romanzi scritti da Marilynne Robinson, per Apple TV+. Bene, pare che la produzione favorirà l'ennesima collaborazione del regista con Leonardo DiCaprio. 🔗movieplayer.it

Martin Scorsese: ecco la sua lista dei migliori 30 film ambientati a New York - Il maestro del cinema ha stilato la lista dei film imperdibili ambientati a New York, tra classici immortali e visioni alternative. Martin Scorsese e New York. Un connubio imprescindibile. Cresciuto nella Little Italy della città, il DNA cinematografico di Scorsese è radicato nella città. Così il regista italoamericano ha raccontato la poesia oscura della Grande Mela in molti modi sul grande schermo, immortalandola in maniera indelebile. 🔗movieplayer.it

Mister Movie | Il prossimo film di Martin Scorsese sarà ambientato alle Hawaii, ecco cosa sappiamo - Il futuro cinematografico di Martin Scorsese resta avvolto nel mistero, ma finalmente emergono novità su uno dei suoi progetti in fase di sviluppo. Disney/20th Century Studios ha acquisito i diritti di un nuovo crime drama epico ambientato alle Hawaii, che vedrà la partecipazione di Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt. Un gangster movie nell'arcipelago hawaiano Il film, che si svolgerà tra gli anni '60 e '70, segue un aspirante boss della malavita, interpretato da Dwayne Johnson, che lotta per il controllo della criminalità organizzata nelle isole Hawaii, fronteggiando ... 🔗mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martin Scorsese rivela: Ecco l'ultima intervista al Papa; Nicole Kidman rivela: Vorrei lavorare con Martin Scorsese, se mai farà un film con delle donne; Martin Scorsese: ecco la sua lista dei migliori 30 film ambientati a New York; Trent Reznor alla premiere di Queer rivela: Ecco i film che hanno influenzato la musica dei Nine Inch Nails. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martin Scorsese rivela: "Ecco l'ultima intervista al Papa" - L'opera cinematografica racconterà il lavoro di "Scholas Occurrentes", organizzazione no-profit fondata dal Pontefice nel 2013 per promuovere la cultura dell'incontro tra i giovani ... 🔗ilgiornale.it

Nuovo documentario di Martin Scorsese con Papa Francesco: «È stata la sua ultima intervista» - Martin Scorsese ha annunciato un nuovo documentario intitolato Aldeas – A New Story, che includerà quella che viene descritta come l'ultima intervista approfondita rilasciata da ... 🔗msn.com

Il prossimo film di Martin Scorsese riceve un aggiornamento sulle riprese da parte di Dwayne Johnson - Il prossimo film di Martin Scorsese potrebbe essere stato svelato grazie a un nuovo aggiornamento sulle riprese da parte di Dwayne Johnson ... 🔗cinefilos.it