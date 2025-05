Martin Scorsese annuncia un film con l' ultima intervista a Papa Francesco | ?Cosa era importante per il Santo Padre

Martin Scorsese annuncia un film con "l'ultima intervista al Papa" - Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito «l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema». Lo riporta il Guardian. «Aldeas - A New Story» racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal... 🔗feedpress.me

Martin Scorsese annuncia un docu-film con Papa Francesco: “Per lui era importante che le persone di tutto il mondo si scambiassero idee con rispetto” - Martin Scorsese ha annunciato di aver girato un documentario con una serie di conversazioni tra lui e Papa Francesco e quella che il regista ha definito l’ultima intervista televisiva al Pontefice. Lo riporta The Guardian, secondo cui “Aldeas – A New Story” racconterà il lavoro di “Scholas Occurrentes”, organizzazione internazionale no profit fondata da Francesco nel 2013 per promuovere quella che ha definito “cultura dell’incontro” tra i giovani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Martin Scorsese annuncia film con ultima intervista a Papa Francesco - Roma, 1 maggio 2025 - Un documentario che contiene conversazioni fra Martin Scorsese e Papa Francesco. Lo ha realizzato il regista che ne dà annuncio attraverso il Guardian. Dell'opera farebbe parte quella che si ritiene sia stata l'ultima intervista approfondita del Papa davanti alla telecamera. Aldeas - A New Story descriverà in dettaglio il lavoro di Scholas Occurrentes, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata dal Papa nel 2013 per promuovere quella che ha definito la "Cultura dell'Incontro" tra i giovani. 🔗quotidiano.net

