Metropolitanmagazine.it - Martin Scorsese annuncia un documentario su Papa Francesco: Le ultime conversazioni fra il regista e il Pontefice

Non c’è ancora una data mahato un film-su: un’ultima intervista fra ildi Hollywood e ilJorge Mario Bergoglio, scomparso il 21 aprile 2025.unsuIlhato l’uscita di unsulscomparso lo scorso 21 aprile. Si tratta dellefra lui e, l’ultima intervista di sua Santità. Come riporta The Guardian:”Aldeas – A New Story descriverà in dettaglio il lavoro di Scholas Occurrentes, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata dalnel 2013 per promuovere quella che ha definito la “Cultura dell’Incontro” tra i giovani. Parte del lavoro di questa organizzazione ha incluso la produzione cinematografica, nell’ambito dell’iniziativa Aldeas. 🔗 Metropolitanmagazine.it