Martin Scorsese annuncia film con ultima intervista a Papa Francesco

Roma, 1 maggio 2025 - Un documentario che contiene conversazioni fra. Lo ha realizzato il regista che ne dà annuncio attraverso il Guardian. Dell'opera farebbe parte quella che si ritiene sia stata l'approfondita deldavanti alla telecamera. Aldeas - A New Story descriverà in dettaglio il lavoro di Scholas Occurrentes, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata dalnel 2013 per promuovere quella che ha definito la "Cultura dell'Incontro" tra i giovani. Il documentario mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano cortometraggi. Non è stata comunicata una data di uscita del.