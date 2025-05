Martin Scorsese annuncia documentario con Papa Francesco su Scholas Occurrentes

Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". Lo riporta il Guardian."Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal Papa nel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani. Il film mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Non è stata annunciata una data di uscita. 🔗 Quotidiano.net - Martin Scorsese annuncia documentario con Papa Francesco su Scholas Occurrentes hato di aver prodotto unche includerà conversazioni trae il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". Lo riporta il Guardian."Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di, organizzazione no-profit fondata dalnel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani. Il film mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Non è statata una data di uscita. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Martin Scorsese al lavoro sull’adattamento del romanzo Gilead per Apple - Martin Scorsese al lavoro sull’adattamento del romanzo Gilead per Apple Martin Scorsese e Apple starebbero adattando i romanzi di Gilead con Leonardo DiCaprio come protagonista. Il leggendario regista ha già collaborato con Apple per il suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, che ha visto DiCaprio nel ruolo di protagonista ed è stato candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. 🔗cinefilos.it

Martin Scorsese esorta Mattarella e Meloni a salvare i cinema di Roma dalla trasformazione in centri commerciali - Martin Scorsese, Jane Campion e Wes Anderson sono tra i firmatari di un appello per scongiurare l’imminente minaccia che una parte sostanziale dei cinema di Roma possa essere convertita in centri commerciali e supermercati in base alla proposta di legge regionale. L’allarme sul futuro dei cinema della Città Eterna è nato il mese scorso dopo che le società di gestione patrimoniale Colliers Global Investors e Wrm Capital hanno vinto un’asta immobiliare e hanno acquisito nove sale cinematografiche per una cifra stimata di 50 milioni di euro. 🔗metropolitanmagazine.it

Taxi Driver: il capolavoro diretto da Martin Scorsese torna al cinema in versione 4K - Il film cult Taxi Driver, diretto da Martin Scorsese, tornerà nelle sale in versione 4K dal 31 marzo al 2 aprile, ecco i dettagli. Taxi Driver, il capolavoro diretto da Martin Scorsese, tornerà nei cinema in versione restaurata in 4K dal 31 marzo al 2 aprile. Il film, che ha scritto una pagina importante nella storia del cinema, sarà distribuito nuovamente nelle sale per permettere agli spettatori di riscoprirlo e l'elenco dei cinema coinvolti sarà disponibile sul sito nexostudios. 🔗movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scorsese annuncia un film con 'l'ultima intervista al Papa'; Conclave, le news di oggi. Il regista Scorsese: “Documentario con l’ultima intervista al Papa”; L'età dell'innocenza: Netflix annuncia la serie tv remake del film di Martin Scorsese; Martin Scorsese annuncia un nuovo film con Leonardo DiCaprio e Dwayne Johnson. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scorsese annuncia un film con 'l'ultima intervista al Papa' - Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista ... 🔗ansa.it

Martin Scorsese annuncia un film con l'ultima intervista al Papa - Il regista, secondo quanto riportato dal Guardian, ha reso noto di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni con Papa Francesco. "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di Scholas ... 🔗tg24.sky.it

Nuovo documentario di Martin Scorsese con Papa Francesco: «È stata la sua ultima intervista» - Martin Scorsese ha annunciato un nuovo documentario intitolato Aldeas – A New Story, che includerà quella che viene descritta come ... 🔗msn.com