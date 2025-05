Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari

Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari. L’annuncio dato dal vice presidente Maurizio Lacrimini nel corso della cena di chiusura che si è svolta alla Terrazza di Piero di Monterchi, ha visto il suggello della firma tra l’allenatore aretino e la società biancoverde che. 🔗 Arezzonotizie.it - Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari . L’annuncio dato dal vice presidente Maurizio Lacrimini nel corsocena di chiusura che si è svoltaTerrazza di Piero di Monterchi, ha visto il suggellofirma tra l’allenatore aretino e la società biancoverde che. 🔗 Arezzonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corna confermato alla guida della Cisl - Francesco Corna è stato confermato alla guida della Cisl di Bergamo. È il risultato finale del congresso che l’organizzazione ha tenuto negli ultimi due giorni alla Fiera di Bergamo. Con lui, il nuovo consiglio generale ha riconfermata la fiducia all’intera squadra di segreteria, formata da, Luca Nieri, Angelo Murabito, Candida Sonzogni. È stato un congresso “costruttivo, denso di impegni e di obiettivi che nei prossimi quattro anni caratterizzeranno il lavoro della segreteria – dice Corna -, spinta dall’interesse di tutelare e far crescere l’ambiente lavorativo e dei servizi della ... 🔗bergamonews.it

Como e Varese, Savignano confermato alla guida di Fns Cisl per vigili del fuoco e polizia penitenziaria - Como, 5 marzo 2025 – Giovanni Savignano è stato confermato segretario generale della Federazione nazionale sicurezza Cisl per i territori di Como e Varese, durante il IV congresso territoriale della Fns Cisl Como – Varese, il sindacato che rappresenta i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria. In segreteria con lui Bruno Zerbini e Lino Coltellese. “La nostra Federazione – ha detto Savignano - è in prima linea per la sicurezza dei lavoratori, i due comparti che fanno parte della Fns, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria, che rischiano quotidianamente la vita. 🔗ilgiorno.it

Carlo Sangalli confermato alla guida di Confcommercio per un nuovo mandato - L'assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica, della cultura e delle professioni, "ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio. Un rinnovo che sancisce la continuità dell'impegno di Confcommercio a sostegno delle imprese del terziario di mercato in un momento di grande incertezza e di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari; Mario Palazzi – Baldaccio Bruni: prosegue l’avventura; Fabio Bettucci confermato direttore generale del Montagnano, Roberto Fani verso la panchina; Mario Palazzi esonerato, al suo posto Andrea Sussi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari - . L’annuncio dato dal vice presidente Maurizio Lacrimini nel corso della cena di chiusura che si è svolta alla Terrazza di Piero di Monterchi, ha visto il suggello della firma tra l’allenatore aretino ... 🔗arezzonotizie.it