Mario Grech il cardinale venuto da Malta e l’arte di saper ascoltare che piaceva a Bergoglio

Repubblica.it - Mario Grech, il cardinale venuto da Malta e l’arte di saper ascoltare che piaceva a Bergoglio 68 anni, è il segretario del Sinodo che il pontefice ha aperto più di ogni altro a donne e laici. In passato ha espresso critiche sulla comunità lgbtq+. Ma poi si è scusato, cambiando idea 🔗 Repubblica.it

Il maltese Mario Grech, cardinale pro-gay che desidera la Chiesa arcobaleno - Una chiesa arcobaleno, una chiara vicinanza alla comunità Lgbt, una bella polemica con il vicepremier Salvini (si è a detto “ferito” nel vedergli esibire il rosario). L’idea di una chiesa in “orizzontale” e non più verticale. Ce n’è abbastanza per poter dare la “patente” di progressista al 68enne cardinale maltese Mario Grech e infatti il cardinale, in molte analisi delle ultime ore, figura nel drappello abbastanza nutrito dei cardinali progressisti, quasi una ventina. 🔗liberoquotidiano.it

Conclave, c’è il primo gruppo di voto che porta il maltese Mario Grech. Lo lancia Hollerich, il cardinale poliglotta. Parla e piace pure Pizzaballa - Il (pre)Conclave entra nel vivo. La sera di martedì 29 aprile è nato, mediaticamente ma non solo, il “partito sinodale” che avrà come candidato per l’imminente Conclave il cardinale maltese Mario Grech. A lanciarlo è stato un porporato gesuita. E lo ha fatto nella splendida cornice della Chiesa Nuova di Roma, indelebilmente legata alla figura di San Filippo Neri, l’allegro “Pippo il bono” di «state buoni se potete», tradizionalmente visto, nella Roma del XVI secolo, come la grande figura alternativa all’austero Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù (i due comunque vennero ... 🔗open.online

Jorge Mario Bergoglio, il gesuita vestito di bianco "venuto dalla fine del mondo" e che non tornò mai in patria - Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da famiglia di origini piemontesi emigrata in Argentina nel 1929, è stato il secondo pontefice più longevo (per età anagrafica) della storia della Chiesa. Morto a 88 anni, è secondo solo a Leone XIII, pontefice dal 1878 al 1903, passato a miglior vita a 93 anni. Quando fu eletto, il 13 marzo 2013, nel Conclave convocato a seguito della rinuncia di Benedetto XVI annunciata l'11 febbraio precedente, aveva già 76 anni e lui stesso, in diverse occasioni, aveva detto: «Penso che il mio pontificato durerà quattro, forse cinque anni, ... 🔗iltempo.it

