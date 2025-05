Maria Rosa | sette mesi lanciata dal balcone

Maria Rosa e aveva 7 mesi: a Misterbianco, in provincia di Catania, è morta dopo essere stata lanciata dal balcone di casa dalla madre. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è caduta nel vuoto ed è finita sulla strada sottostante. Alcuni passanti hanno provato immediatamente a prestarle i primi soccorsi, ma nonostante l’arrivo . Maria Rosa: sette mesi, lanciata dal balcone L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Maria Rosa: sette mesi, lanciata dal balcone Si chiamavae aveva 7: a Misterbianco, in provincia di Catania, è morta dopo essere statadaldi casa dalla madre. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è caduta nel vuoto ed è finita sulla strada sottostante. Alcuni passanti hanno provato immediatamente a prestarle i primi soccorsi, ma nonostante l’arrivo .dalL'Identità. 🔗 Lidentita.it

“L’ha gettata dal balcone…”. Uccide la figlia di 7 mesi, Annamaria Geraci rifiutava Maria Rosa - Una tragedia immane ha colpito il cuore di Misterbianco, un paese della cintura urbana di Catania, sconvolgendo un’intera comunità. Una madre, Annamaria Geraci, 40 anni, ha compiuto un gesto estremo e irreparabile: ha preso in braccio la sua bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, ed è salita fino alla terrazza al terzo piano della loro abitazione. Da lì, senza alcun segno apparente di esitazione, l’ha lanciata giù nel vuoto, davanti agli occhi attoniti dei vicini. 🔗caffeinamagazine.it

Annamaria Geraci uccide la figlia di 7 mesi: «Rifiutava Maria Rosa, è rimasta in balcone a guardarla morire». In casa c'era anche il compagno - Ha preso in braccio Maria Rosa, la figlia di sette mesi, è salita rapidamente in terrazza, al terzo piano del palazzo di proprietà e l'ha lanciata in strada. Un volo di oltre... 🔗leggo.it

