Maria Antonietta Brigida eletta Presidente del Csv Taranto Ets

Maria Antonietta Brigida è la nuova Presidente dei Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets: è stata eletta – mercoledì 30 aprile 2025 – dall’assemblea degli oltre cento Enti del Terzo Settore locali iscritti al Csv Taranto Ets.Consigliera nazionale di Csvnet con delega ai rapporti con il mondo della scuola, la sua nomina arriva a coronare una lunga militanza nel Csv Taranto Ets: nel 2001 Maria Antonietta Brigida è stata tra i fondatori del Csv Taranto, e da quell’anno è stata vicePresidente affiancando il primo Presidente Carlo Martello, intervenuto all’assemblea, e, in seguito, il Presidente uscente Francesco Riondino.Visibilmente emozionata Maria Antonietta Brigida ha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso fiducia eleggendola e si è detta certa che il nuovo Consiglio direttivo saprà affiancarla e sostenerla nel triennio che la vedrà guidare il Csv Taranto Ets. 🔗 Tarantinitime.it - Maria Antonietta Brigida eletta Presidente del Csv Taranto Ets Tarantini Time Quotidianoè la nuovadei Centro Servizi Volontariato della provincia diEts: è stata– mercoledì 30 aprile 2025 – dall’assemblea degli oltre cento Enti del Terzo Settore locali iscritti al CsvEts.Consigliera nazionale di Csvnet con delega ai rapporti con il mondo della scuola, la sua nomina arriva a coronare una lunga militanza nel CsvEts: nel 2001è stata tra i fondatori del Csv, e da quell’anno è stata viceaffiancando il primoCarlo Martello, intervenuto all’assemblea, e, in seguito, iluscente Francesco Riondino.Visibilmente emozionataha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso fiducia eleggendola e si è detta certa che il nuovo Consiglio direttivo saprà affiancarla e sostenerla nel triennio che la vedrà guidare il CsvEts. 🔗 Tarantinitime.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ordine degli psicologi, Maria Antonietta Gulino eletta presidente: è la prima donna - Maria Antonietta Gulino è la prima presidente donna del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi. Nata a Palermo nel 1966, è psicologa e psicoterapeuta, nonché presidente dell’Ordine toscano da cinque anni. Gulino subentra all’uscente David Lazzari: “Un traguardo mio”, ha detto a la Nazione, “ma anche di tutta una comunità professionale composta per oltre l’80% da donne“. Un “segno di speranza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha eletto la dott.ssa Maria Antonietta Gulino alla Presidenza del CNOP. È la prima volta nella storia - dalla pubblicazione della Legge 56 del 1989 che ha istituito l'Ordine - che l'organo nazionale di rappresentanza della professione psicologica in Italia elegge una Presidente donna. Classe 1966, nata a Palermo, psicologa e psicoterapeuta, Gulino è Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2020. 🔗iltempo.it

Maria Antonietta, da domani su Sky e NOW la seconda stagione della serie! - La Parigi delle Lumières, animata da nuove idee radicali, moderne, in una Francia scossa da una rivoluzione che monta e si fa sempre più minacciosa, fa da sfondo ai nuovi episodi della serie Sky Exclusive MARIA ANTONIETTA, la cui seconda stagione, dal sottotitolo Lo scandalo della collana, è in partenza domani, 29 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Se la prima stagione vedeva Maria Antonietta (interpretata da EMILIA SCHÜLE) emergere come una trionfante regina di Francia che sa di essere sola ad affrontare i suoi nemici e i futuri ostacoli dopo la morte di sua madre, in ... 🔗nerdpool.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

TARANTO - Maria Antonietta Brigida eletta presidente del Centro Servizi Volontariato Taranto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

TARANTO - Maria Antonietta Brigida eletta presidente del Centro Servizi Volontariato Taranto - Nel Consiglio Direttivo anche Gino Vacca dell’associazione S.O.S. Sava Maria Antonietta Brigida è la nuova presidente dei Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets: è stata eletta - m ... 🔗manduriaoggi.it

Psicologi. Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 2020, è la prima donna eletta alla guida del Consiglio nazionale. “Siamo di fronte a un momento cruciale per la nostra professione ... 🔗quotidianosanita.it

Maria Antonietta Gulino eletta nuova presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha eletto la dott.ssa Maria Antonietta Gulino alla Presidenza del CNOP. È la prima ... 🔗iltempo.it