Mare pulito all’Isola d’Elba raccolti oltre 350 chili di rifiuti da spiagge e fondali

Portoferraio (Isola d'Elba), 1 maggio 2025 – Restituire splendore ai fondali e alle spiagge dell'Elba e tutelare la biodiversità marina sono gli obiettivi del progetto "Mare pulito", la manifestazione ambientale dedicata alla salvaguardia del Mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del Consorzio Diving Elbano.L'iniziativa ha coinvolto l'intero territorio elbano con attività di raccolta dei rifiuti, eventi informativi e azioni di sensibilizzazione rivolte a residenti e turisti che hanno permesso di recuperare dai fondali e dalle spiagge dell'Isola d'Elba oltre 350 chili di rifiuti, che ora verranno smaltiti grazie al contributo di Esa (Elbana Servizi Ambientali).L'evento, ??nato nel 2010 per volontà dell'Associazione Culturale Sportiva CED – Centri Elbani Diving, dal 2024 in collaborazione con la Fondazione Marevivo e la Fondazione Acqua dell'Elba, ha coinvolto anche quest'anno subacquei qualificati e studenti in un'azione collettiva che ha interessato diversi luoghi dell'isola: le zone di San Giovanni e Le Ghiaie a Portoferraio, la spiaggia della Pianotta a Porto Azzurro, il porto di Margidore a Capoliveri, la spiaggia La Foce a Marina di Campo, il porto e la spiaggia di Marciana Marina, e infine la spiaggia di Procchio nel comune di Marciana.

