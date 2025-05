Marco Mori è stato ritrovato era scomparso da giorni

Marco Mori è stato ritrovato nel pomeriggio del primo maggio: è vivo e sta bene. Il 46enne valdarnese era scomparso dalla serata di martedì a Meleto, nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia.Sotto l'ediga della prefettura si era messa in moto la task force per ricercare l'uomo a cui hanno contribuito le forze dell'ordine ma anche tutti i volontari del territorio. I ricercatori lo hanno avvistato sotto il muraglione della diga di San Cipriano, vicino al campo di minigolf. Al momento non sono note le motivazioni del suo allontanamento.A dare la notizia il primo cittadino Leonardo Degl'Innocenti o Sanni con un post pubblicato sui social. "Dopo ore di immensa angoscia e di incessanti ricerche, Marco Mori è stato appena ritrovato nei pressi della diga di San Cipriano, fortunatamente in vita! Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, mai, hanno abbandonato la speranza di trovare Marco: Forze dell'Ordine, Misericordia, Gaib, volontari tutti che, condividendo l'angoscia della famiglia, si sono prodigati per giungere ad un esito positivo.

